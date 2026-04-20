부실 대응·수사 무마 의혹...경찰청, 모든 관서에 2주간 비위 경보

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 20일 비위 사건 잇달아 발생해 전 경찰관서에 2주간 비위 경보를 발령했다.
- 유재성 청장 직무대행이 내부 게시판에 공직기강 확립 서한문을 게시하고 관서장 대책 회의와 예방 교육을 지시했다.
- 국가수사본부가 수사 비리 점검 화상회의를 열고 최근 스토킹 사건 부실 대응 등 비위에 특별 감사를 실시한다.
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20일 수사지휘부 화상회의...수사 과정 취약 요소 점검
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청이 최근 내부 비위 사건이 잇달아 발생하자 전 경찰관서에 앞으로 2주간 비위 경보를 발령했다.
유재성 경찰청장 직무대행(차장)은 20일 경찰청 내부 게시판에 이같은 내용이 포함된 공직기강 확립을 당부하는 서한문을 게시했다.
경찰청은 이날부터 5월 3일까지 비위 경보를 발령하고 관서장 주관 대책 회의를 열고 비위 예방 교육도 한다. 특별 감사감찰활동으로 직무 비위 첩보 집중 수집, 수사 및 여성청소년 등 주요 분야에 관련 기능과 합동 특정 감사를 한다.
박성주 국가수사본부장은 이날 오후 5시 전국 수사지휘부 화상회의를 개최한다. 국가수사본부는 전국 경찰서 수사 부서를 대상으로 수사 비리와 미진한 수사 등 수사 과정 취약 요소에 대한 점검을 강화한다.
이번 조치는 최근 남양주 스토킹 살인 사건 부실 대응, 서울 강남경찰서 수사 무마 의혹, 성비위 경찰관 만취 교통사고 등 비위 사건이 잇달아 발생하자 이뤄졌다.
경찰청 감찰담당관실은 지난 18일 수사 무마 의혹과 관련해 경찰청 소속 A경정을 직위 해제했다. A경정은 코스닥 상장사 주가조작 의혹으로 수사를 받는 재력가 이모 씨 청탁을 받고 이씨 부인인 인플루언서 B씨 수사 정보를 유출한 혐의를 받는다.
krawjp@newspim.com