큐리오시스, 미국암연구학회 참석

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미국암연구학회서 세계 최초 제품 글로벌 론칭

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 랩 오토메이션 전문 기업 큐리오시스는 미국 샌디에이고에서 개최되는 미국암연구학회(AACR 2026)에서 바이오 의약품 및 백신 대량생산용 제품인 'Celloger Stack-H'를 공개했다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 빅파마와 바이오텍의 활발한 협업이 해마다 일어나는 바이오 업계 글로벌 축제에 큐리오시스는 2023년 이래 매년 참석하고 있다. 이번 AACR에서 공개한 'Celloger Stack-H'는 10단 이상 대형 멀티레이어 배양 용기에 최적화된 대량 생산용 라이브셀 이미징 QC 시스템이다.

특히 미국 코닝(Corning)의 하이퍼스택(HYPERStack), 서모피셔사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)의 Nunc Cell Factory 제품에 최적화되어 있으며, 세포·유전자치료제뿐 아니라 백신, 바이러스 벡터, 단백질 치료제, 세포외소포체(EVs) 등 생산용 세포의 대량 배양 공정 전반에 적용 가능하다.

큐리오시스의 Celloger Stack 시리즈. [사진=큐리오시스]

특히 이 제품은 생산과정에서 모니터링이 불가능하던 하이퍼스택(HYPERStack) 등을 인큐베이터 내에서 모니터링하는 세계 최초의 제품으로, 이미 국내 유수의 CDMO사에 공급을 시작한 바 있다.

또한 큐리오시스의 자체 기술력이 빛을 발한 세계 최초의 제품이라는 평가다. 기존 대형 멀티레이어 배양 용기는 하단의 리브 격자(Rib mesh) 구조로 인해 배양 중 세포 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 이미징 장비가 전무했으나, Celloger Stack-H는 하단 인라인 방식을 독자적으로 구현해 이러한 한계를 극복했다.

큐리오시스 관계자는 "올해 행사에서는 Celloger Stack-H의 글로벌 론칭뿐만 아니라 세포치료제 등의 생산에 쓰이는 다양한 라인업을 선보이고, 이를 바탕으로 큐리오시스가 목표하는 기업들과 여러 건의 협업 미팅을 진행하고 있다"며 "이에 따른 ODM 공급 소식도 곧 기대해 볼 수 있다"고 전했다.

nylee54@newspim.com