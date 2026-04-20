"내 목소리, 정책 된다"…질병청, 국민제안창구 개설

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전화·이메일·우편·온라인으로 제안

내부 지침 개정 사안, 상반기 내 추진

법령 필요한 경우 연내 마무리 목표

임승관 청장 "작은 불편도 개선할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 앞으로 국민 누구나 질병관리 분야의 불합리한 관행이나 제도를 바꾸기 위해 직접 목소리를 낼 수 있게 된다.

질병관리청은 20일 우리 사회 내 비정상적인 관행·제도를 발굴·개선하기 위해 국민제안창구를 개설하고 질병관리 분야 정상화 과제 발굴에 본격 착수한다고 밝혔다.

정부는 국가 전반의 비정상적 관행·제도 개선을 위해 정상화 과제 발굴을 추진하고 있다. 질병청도 차장을 단장으로 하는 민관합동 태스크포스(TF)를 구성했다. TF는 희귀질환 단체, 민간전문가, 국민소통단 등 민간인을 과반으로 구성·운영해 현장성과 객관성을 확보해 정책 개선을 추진한다.

국민제안창구 [자료=질병관리청]

아울러 국민은 누구나 질병청 업무 중 불합리한 관행·제도에 대해 전화·이메일·우편·온라인 게시판 등 다양한 채널을 통해 자유롭게 의견을 제안할 수 있다. 익명 제안도 가능하다. 불이익 우려 없이 제안할 수 있도록 민원 접점이 없는 공직자가 1차 접수 창구를 운영한다.

질병청은 국민제안·내부 브레인스토밍 등을 통해 발굴된 과제를 1차 선별한 후 공직자·민간전문가·국민소통단이 함께하는 합동토론회를 거쳐 최종 추진 과제를 선정할 계획이다. 선정된 과제 중 내부지침 개정으로 이행 가능한 사항은 상반기 내 추진한다. 법령 개정이 필요한 사항은 연내 마무리하도록 할 예정이다.

임승관 질병관리청장은 "국민건강 보호라는 본연의 역할을 다하면서도 그 과정에서 국민이 느끼는 불편과 불합리함을 외면하지 않겠다"며 "현장에서 직접 체감하는 작은 불편 하나라도 소중히 살펴 개선으로 이어지도록 하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com