와이바이오로직스, AACR서 '멀티앱카인' 3종 데이터 공개

PD-1 내성 극복·면역 기억 형성 입증…차세대 면역항암제 가능성 제시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 항체 신약개발 전문기업 와이바이오로직스는 지난 17일(현지시각) 미국 샌디에이고에서 열린 글로벌 최대 규모 암 연구 학회인 '미국암연구학회(2026 AACR)'에서 자체 플랫폼 '멀티앱카인(Multi-AbKine)' 기반 파이프라인 2종의 전임상 데이터와 핵심 원천기술인 IL-2v 스크리닝 연구 성과를 발표했다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 발표는 기존 면역항암제 시장의 두 가지 고질적 한계인 낮은 전체 생존기간(OS)과 항 PD-1 내성을 동시에 공략할 수 있는 임상 전 근거를 확보했다는 점에서 플랫폼 가치 재평가의 직접적인 계기가 될 전망이다.

첫 번째 발표인 AR170(PD-1×VEGF×IL-2v)은 기존 PD-1 억제제와 PD-1×VEGF 이중항체의 전체 생존율 개선 한계를 극복하기 위해 설계된 삼중항체다. 전임상 연구 결과, AR170은 종양미세환경과 유사한 VEGF 고발현 조건에서 경쟁 약물 대비 월등한 CD8+ T세포 증식 및 활성화를 나타냈다. 특히 시스액팅(cis-acting) 기전을 통해 전신 독성 부작용을 최소화하면서도 종양의 성장을 억제하고 강력한 항종양 면역 반응을 극대화했다는 평가다.

[로고=와이바이오로직스]

또한 혁신 신약(First-in-class)을 목표로 개발 중인 AR166(PD-1×LAG-3×IL-2v)의 전임상 결과도 공개했다. 기존 항 PD-1 치료에 내성을 보이는 동물 모델 및 간암 환자 유래 면역세포를 활용한 연구에서 AR166은 경쟁 약물들을 능가하는 T세포 재활성화 효능을 보였다.

특히 종양 재투여(Rechallenge) 모델에서 종양이 다시 자라지 않는 면역 기억 형성 능력을 입증하며, 난치성 암 치료를 위한 새로운 대안으로서의 가능성을 보여주었다는 것이 회사 측 설명이다.

세 번째 발표에서는 최적의 IL-2v를 선별하는 스크리닝 기술이 공개됐다. 와이바이오로직스는 수용체 결합 부위를 표적으로 하는 엔지니어링을 통해 각 파이프라인의 특성에 맞춰 독성은 줄이고 효능은 극대화한 맞춤형 변이체를 설계하는 데 성공했다. 또한 전신 독성 부작용을 최소화하면서도 항종양 면역을 극대화하여, 경쟁 물질인 PD-1xVEGF 이중항체 대비 탁월한 종양성장 억제 효능을 보였다.

박영우 와이바이오로직스 대표는 "단순 항체 신약 개발을 넘어, 표적 차단과 면역세포 활성화를 하나의 분자에 결합한 플랫폼 기업으로 진화하고 있다"며 "특히 IL-2v 스크리닝 전략은 다양한 삼중특이 후보물질로 확장 가능한 기반 기술로 핵심 경쟁력이 될 것이다"고 말했다.

nylee54@newspim.com