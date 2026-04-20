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엔케이, 10대 1 주식병합 단행

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AI 핵심 요약

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  • 엔케이가 20일 10대1 주식병합을 단행해 주주가치 극대화에 나선다.
  • 3월 주총에서 확정된 병합은 30일 효력 발생하며 매매 28일부터 21일까지 정지된다.
  • 병합으로 주식수 788만주로 줄여 EPS·BPS 10배 높이고 저평가 해소한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

470만주 소각 이어 발행주식 대폭 축소로 주주가치 제고

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고압가스 용기 및 선박 방재 시스템 분야 국내 기업인 엔케이가 10대 1 주식병합을 단행해 적정 발행주식 수 확보를 통한 주주가치 극대화에 나선다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 엔케이는 지난 3월 16일 이사회 결의에 이어 3월 31일 제42회 정기주주총회에서 10대 1 주식병합을 최종 확정했다. 병합 효력발생일은 오는 4월 30일이며, 이에 따라 매매거래는 4월 28일부터 5월 21일까지 정지된다. 병합 후 신주는 5월 22일 상장될 예정이다. 엔케이는 지난 16일 470만주 자사주 소각도 완료한 바 있다.

이번 병합은 기존 발행주식 78,880,322주를 10대 1로 줄여 7,888,032주로 재편하는 조치로, 액면가 역시 500원에서 5000원으로 변경된다. 회사 측은 이번 조치가 자본금 감소를 수반하는 감자가 아닌 순수한 주식 수 재조정임을 강조했다.

엔케이 로고. [사진=엔케이]

이번 병합의 핵심 목적은 적정 발행주식 수 유지에 있다. 발행주식 수가 지나치게 많을 경우 주당 자산 및 수익 가치가 희석돼 주가가 구조적으로 저평가되는 문제가 발생한다. 병합을 통해 발행주식 수를 적정 수준으로 조정하면 주당순이익(EPS)과 주당순자산(BPS) 등 핵심 투자 지표가 10배 수준으로 높아지고, 기관투자자 및 외국인 투자자의 포트폴리오 편입 기준을 충족하는 데도 유리한 구조로 재편된다.

특히 그간 주가를 억눌러온 주식 희석 효과가 해소된다는 점이 주목된다. 과도한 발행주식 수는 1주의 대표성을 약화시켜 시장에서의 가격 발견 기능을 왜곡하는 요인으로 작용해왔다. 이번 병합을 통해 유통주식 희소성이 높아지면 자연스럽게 주가 하방 지지력이 강화되고, 저가주 이미지에서 벗어나 보다 넓은 투자자층의 유입을 기대할 수 있다. 자본금 변동 없이 주식 수만 줄이는 방식인 만큼 기존 주주의 지분 가치 역시 온전히 보전된다.

엔케이 관계자는 "주식병합을 통한 구조적 주주가치 제고와 함께, 고정식 소화장치 수주 회복 및 방산 계열사의 잠수함 부품 공급 사업 본격화가 맞물리면서 올해 실적 개선도 가시화될 전망"이라며 "이러한 펀더멘털 개선이 기폭제가 되어 그간 박스권에 갇혀있던 주가도 큰 변화를 맞이할 것으로 기대한다"고 밝혔다. 이어 "주주환원 강화와 실적 성장이 시너지를 내는 만큼, 엔케이의 기업가치가 시장에서 제 자리를 찾아가는 본격적인 재평가가 이뤄질 것"이라고 강조했다.

nylee54@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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