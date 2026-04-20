김지형 경사노위 위원장 "중견기업은 허리, 대기업·중소기업 가교 역할 부탁"

20일 경사노위 노사정 대표 오찬 간담회

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김지형 경제사회노동위원회 위원장은 20일 최진식 한국중견기업연합회(중견련) 회장에게 중견련이 대기업과 중소기업의 가교 역할을 해 줄 것을 요청했다.

경사노위는 김 위원장이 이날 광화문 인근에서 노사정 대표 오찬 간담회를 열고 "중견기업은 우리 경제의 허리로서 경제 전반을 든든하게 지탱하고 역동성을 부여하는 막중한 역할을 맡고 있다"고 말했다고 전했다.

현장에는 김동명 한국노총 위원장, 최진식 중견련 회장, 김영훈 고용노동부 장관 등이 참석했다. 이번 만남은 지난달 19일 청와대에서 열린 경사노위 1기 출범식 당시 중견련 최 회장의 제안을 김 위원장이 수락하고, 오찬에 초청해 이뤄진 자리다.

김지형 경제사회노동위원회 위원장 [사진=경사노위] 2025.12.19 sheep@newspim.com

김 위원장은 '진정한 사회적 대화는 서로의 처지에 대한 깊은 이해와 공감에서 출발한다'는 최진식 중견련 회장의 말에 공감한다며 "새 정부 경사노위에서 새로 출범 예정인 각급 회의체 등에서 중견련이 대기업과 중소기업의 가교로서 적극적인 역할을 부탁드린다"고 당부했다.

김 위원장은 "기업 규모를 막론하고 전환기 산업구조 변화에 따른 대응 방안 마련과 노사 협력 모델, 지원체계 구축이 필요하다"며 "사회적 대화는 절차가 곧 정의라는 믿음 위에서 출발해야 한다. 진정성 있는 대화와 긴밀한 소통이 결국 좋은 결과를 만드는 힘이 된다"고 했다.

이어 "사회적 대화 2.0의 순조로운 출발을 위해 서로의 입장을 이해하려는 노력이 무엇보다 중요하며, 오늘 이 자리가 상생을 위한 대화의 새로운 기반을 다지는 계기가 되고 앞으로도 지속적인 만남이 이어지길 바란다"고 덧붙였다.

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