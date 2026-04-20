고윤정, '모자무싸'서 냉혹한 PD 변신…균열 시작된 '도끼'의 이면

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 고윤정이 JTBC '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에서 날카로운 비평가 변은아로 첫선을 보이며, 냉정함 이면에 숨겨진 균열의 서사를 드러내기 시작했다.



JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(모자무싸)는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 작품이다. 고윤정은 극 중 날카로운 시나리오 리뷰로 업계에서 '도끼'라 불리는 영화사 최필름 PD 변은아 역을 맡았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다 고윤정. [사진=모자무싸 방송화면 캡처] 2026.04.20 moonddo00@newspim.com

지난 18일, 19일 방송된 1, 2화 '모자무싸'에서 고윤정은 PD 변은아로 분해, 황동만(구교환)과의 대면에서 '도끼'라는 별명에 걸맞은 신랄하고 명쾌한 시나리오 비평을 쏟아내며 냉철한 인물의 면모를 드러냈다. 감정을 배제한 채 본인의 기준으로 상대를 파고드는 능력있는 존재감을 각인시켰다.

하지만 비평 이후 은아는 극도의 스트레스로 인한 신체 반응인 코피를 흘리며 어린 시절부터 이어져온 서사가 드러났다. 또한 동만을 향한 주변의 비난에 감정을 터뜨리는가 하면, "아무 말도 하지않으면 존재하지도 않는 것 같은데 어떻게 조용히 있냐"며 차분하던 은아 캐릭터에 또 다른 면을 암시했다. 겉으로 드러난 냉정함과는 다르게 은아에게는 이해의 시선도 있다는 것을 동시에 드러냈다.

고윤정은 이러한 캐릭터의 입체적인 면모를 절제된 톤 안에서 섬세하게 풀어내며 은아의 시작을 담아냈다. 과장된 표현보다는 섬세한 시선과 미세한 표정 변화들로 인물의 내면을 전달하며 캐릭터의 설득력을 높였다.

특히 냉철한 비평가지만 누구에게도 인정을 받지 못하는 동만에 대해서는 감정이 흔들리는 모습으로 이어지는 변화의 순간들을 자연스럽게 연결하는 디테일한 연기력을 선보였다.

고윤정은 그러한 상대 캐릭터의 마음을 금방이라도 이해하고 신경쓰는 듯한 연기로 시청자들에게 은아가 쌓아 올릴 극 서사의 출발점을 안정적으로 완성해냈다. 고윤정이 연기하는 은아가 앞으로 자신의 감정을 어떻게 마주해 나갈지 시청자들의 궁금증을 자극한다.

한편 고윤정의 새로운 캐릭터 변신으로 화제를 모으는 드라마 '모자무싸'는 매주 토일 JTBC에서 방송된다.

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