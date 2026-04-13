구교환·고윤정 '모자무싸', 예고편 공개…첫 방송 기대감 고조

AI 핵심 요약beta
- JTBC가 13일 새 드라마 '모자무싸' 1회 예고 영상을 공개했다.
- 영화감독 꿈꾸는 황동만이 20년 고군분투하며 무가치함과 싸운다.
- 변은아가 그의 가치를 알아보며 변화의 서사를 예고한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 오는 18일 첫 방송을 앞둔 JTBC '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'가 1회 예고 영상을 공개하며, 무가치함과 싸우는 구교환과 그의 세계를 알아본 고윤정의 만남으로 펼쳐질 변화의 서사를 예고했다.
상반기 최고 기대작 JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(모자무싸)의 첫 회를 소개하는 예고 영상은 먼저 영화감독이라는 꿈을 향해 외로운 질주를 이어가는 황동만(구교환)을 비춘다. 20년이라는 긴 세월 동안 포기하지 않고 고군분투했지만, 여전히 데뷔의 문은 굳게 닫혀 있다. 이에 그의 주변은 "황동만이 데뷔할 수 있을 것 같아?", "누군가는 그만하라고 얘기해줘야 되는 거 아니냐"라는 냉소적인 시선으로 가득하다. 형 황진만(박해준)마저, 제대로 된 일은 "아침에 눈뜨면 씻고 나가서, 어금니 꽉 깨물고 죽기 살기로 하는 것"이라며 다그친다.
함께 꿈꾸기 시작했던 8인회의 친구, 선후배가 모두 영화감독, 기획 PD, 제작자로 잘나가는데, 혼자만 제자리인 황동만은 고독한 섬으로 남겨진다. 화기애애하게 웃음꽃을 피우던 8인회 사이에 황동만이 들어서는 순간 흐르는 차가운 정적은 그가 처한 현실을 단적으로 보여준다. 그래서 그들만 만나면 '불안'이란 적신호가 켜진다. 그럼에도 황동만은 "잘나서 나를 증명할 수 없을 땐 망가져 나를 증명한다"라며 또다시 처절하게 내달린다.
그런 황동만에게도 마침내 그의 가치를 알아봐 주는 변은아(고윤정)가 나타나며 분위기는 반전된다. 철길 차단기 앞에서 마주친 변은아는 모두가 소음이라 치부하는 황동만의 세계에서 찬란한 가능성을 읽어낸다. "감독님은 천 개의 문이 다 열려 있는 사람 같다"라며, 모두가 외면한 그의 시나리오가 "궁금하다"는 것. 이 단 한 씬만으로도, 적신호로 차단된 철길에서 초록불로 차단기를 연 변은아로 인해 멈춰선 기차 황동만이 다시 달리게 될 첫 방송을 설레는 마음으로 기다리게 한다.
제작진은 "1회 예고 영상은 자신의 무가치함과 처절하게 사투를 벌이는 황동만의 고독한 현실과, 그 질주 앞에 나타난 변은아라는 빛나는 변수를 담고 있다. 무채색의 일상을 살던 두 사람이 서로를 만나 오색찬란하게 빛나게 될 전망이다"라며, "오는 18일, 세상의 잣대에 상처받고 오늘도 무가치함과 싸우는 수많은 이들에게 깊은 공감을 선사할 '모자무싸'의 서막을 함께 지켜봐 달라"고 전했다.
'모자무싸'는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 작품. 인생의 가장 밑바닥 감정을 가장 고귀한 문장으로 빚어내는 박해영 작가와 평범한 사람들의 비범한 연대를 포착하며 따뜻한 휴머니즘을 선보인 차영훈 감독이 의기투합했다.
moonddo00@newspim.com