전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.20 (월)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

"깨끗하게! 유능하게! 지역이 올라갈 시간"…국민의힘, 지선 슬로건 발표

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국민의힘은 20일 지방선거 슬로건 '깨끗하게! 유능하게! 지역이 올라갈 시간'을 확정했다.
  • 청렴성과 실력을 강조하며 이재명 정권 견제와 민생 회복을 목표로 했다.
  • 슬로건을 지역·세대별로 변형해 체감 변화와 성과를 증명할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"이재명 정권 독주 견제·민생회복 선거" 강조

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 6·3 전국동시지방선거 공식 슬로건 '깨끗하게! 유능하게! 지역이 올라갈 시간'을 확정했다고 20일 밝혔다.

국민의힘은 청렴성과 검증된 실력을 바탕으로 당 후보들을 국민 앞에 내세우고, 깨끗하고 유능한 지방정부를 통해 지역 현안을 해결하며, 국민이 체감하는 변화를 만들어가겠다는 의지를 슬로건에 담았다.

국민의힘 제9회 전국동시지방선거 공식 슬로건 [사진 = 국민의힘]

서지영 홍보본부장은 "이번 지방선거는 이재명 정권의 독주를 견제하고, 도덕성 논란이 제기된 부적절한 후보를 세우는 민주당의 지방정부 장악을 막아내는 선거"라며 "아울러 저출생·고령화에 따른 인구 감소와 지역 소멸 위기, 고물가·고유가·고환율의 3고(高)로 어려움을 겪는 현실 속에서 민생 회복과 지역경제 활성화로 대한민국의 위기를 극복해야 하는 선거"라고 규정했다.

서 본부장은 "'깨끗함'은 범죄와 비리를 배격하는 공정의 원칙을, '유능함'은 약속을 성과로 바꾸는 실행력을 의미한다"며 "'지역이 올라갈 시간'은 지금이 바로 변화와 도약의 시점임을 알리는 메시지"라고 슬로건의 의미를 설명했다.

국민의힘은 이번 슬로건을 단일 문구에 그치지 않고, 국민의 삶과 직결된 다양한 영역으로 확장해 구체적이고 체감 가능한 메시지로 전달할 계획이라고 밝혔다.

'지역이 올라갈 시간' 문구는 지역명이나 사회 분야별 영역, 또는 세대, 계층으로 변형해 활용된다. '서울이 올라갈 시간', '부산이 올라갈 시간', '대전이 올라갈 시간', '내 삶이 올라갈 시간', '경제가 올라갈 시간', '문화가 올라갈 시간', '복지가 올라갈 시간', '여성이 올라갈 시간', '청년이 올라갈 시간' 등으로 변형 가능하다.

이러한 확장 메시지는 지역 발전이라는 큰 흐름 속에서, 개인의 삶, 경제, 문화, 세대까지 조화롭게 올라가게 하겠다는 국민의힘의 정책 방향을 반영한 것이다.

국민의힘은 이번 지방선거에서 말뿐인 구호가 아니라 성과로 평가받고자 한다며, 그동안 축적된 지방정부 운영 경험을 바탕으로 국민의 삶을 실질적으로 개선해왔다고 강조했다.

국민의힘은 앞으로도 국민이 체감하는 변화로 '지역이 좋아지면 내 삶이 나아진다'는 말이 국민 한 분 한 분의 일상에서 느낄 수 있도록 '깨끗함'과 '유능함'으로 증명하겠다고 밝혔다.

oneway@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동