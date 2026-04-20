"깨끗하게! 유능하게! 지역이 올라갈 시간"…국민의힘, 지선 슬로건 발표

"이재명 정권 독주 견제·민생회복 선거" 강조

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 6·3 전국동시지방선거 공식 슬로건 '깨끗하게! 유능하게! 지역이 올라갈 시간'을 확정했다고 20일 밝혔다.

국민의힘은 청렴성과 검증된 실력을 바탕으로 당 후보들을 국민 앞에 내세우고, 깨끗하고 유능한 지방정부를 통해 지역 현안을 해결하며, 국민이 체감하는 변화를 만들어가겠다는 의지를 슬로건에 담았다.

국민의힘 제9회 전국동시지방선거 공식 슬로건 [사진 = 국민의힘]

서지영 홍보본부장은 "이번 지방선거는 이재명 정권의 독주를 견제하고, 도덕성 논란이 제기된 부적절한 후보를 세우는 민주당의 지방정부 장악을 막아내는 선거"라며 "아울러 저출생·고령화에 따른 인구 감소와 지역 소멸 위기, 고물가·고유가·고환율의 3고(高)로 어려움을 겪는 현실 속에서 민생 회복과 지역경제 활성화로 대한민국의 위기를 극복해야 하는 선거"라고 규정했다.

서 본부장은 "'깨끗함'은 범죄와 비리를 배격하는 공정의 원칙을, '유능함'은 약속을 성과로 바꾸는 실행력을 의미한다"며 "'지역이 올라갈 시간'은 지금이 바로 변화와 도약의 시점임을 알리는 메시지"라고 슬로건의 의미를 설명했다.

국민의힘은 이번 슬로건을 단일 문구에 그치지 않고, 국민의 삶과 직결된 다양한 영역으로 확장해 구체적이고 체감 가능한 메시지로 전달할 계획이라고 밝혔다.

'지역이 올라갈 시간' 문구는 지역명이나 사회 분야별 영역, 또는 세대, 계층으로 변형해 활용된다. '서울이 올라갈 시간', '부산이 올라갈 시간', '대전이 올라갈 시간', '내 삶이 올라갈 시간', '경제가 올라갈 시간', '문화가 올라갈 시간', '복지가 올라갈 시간', '여성이 올라갈 시간', '청년이 올라갈 시간' 등으로 변형 가능하다.

이러한 확장 메시지는 지역 발전이라는 큰 흐름 속에서, 개인의 삶, 경제, 문화, 세대까지 조화롭게 올라가게 하겠다는 국민의힘의 정책 방향을 반영한 것이다.

국민의힘은 이번 지방선거에서 말뿐인 구호가 아니라 성과로 평가받고자 한다며, 그동안 축적된 지방정부 운영 경험을 바탕으로 국민의 삶을 실질적으로 개선해왔다고 강조했다.

국민의힘은 앞으로도 국민이 체감하는 변화로 '지역이 좋아지면 내 삶이 나아진다'는 말이 국민 한 분 한 분의 일상에서 느낄 수 있도록 '깨끗함'과 '유능함'으로 증명하겠다고 밝혔다.

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