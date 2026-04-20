[현장 포커스] '타선 침묵' KT, 결국 드러난 안현민 부재...믿을 건 든든한 선발진

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[수원=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 KT 위즈의 중심 타자 안현민의 부재가 느껴지는 하루였다. 그래도 선발투수 고영표의 반등에선 희망을 봤다.

KT는 19일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 키움 히어로즈와의 홈경기에서 1-3으로 패했다.

안현민. [사진= kt]

이날 선발 고영표가 6이닝 2실점으로 호투하며, 시즌 첫 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 기록했으나, 타선이 기회를 살리지 못했다.

키움 선발 하영민의 호투 속 4회말 KT가 기회를 잡았다. 최원준의 2루타와 김상수의 볼넷으로 무사 1, 2루를 만들었다. 그러나 3번타자 김현수가 중견수 플라이, 4번타자 장성우가 병살타로 물러나며 기회를 날렸다.

6회 최원준이 다시 장타를 치며 3루까지 진출했다. 그러나 1사 주자 3루 상황에서 김상수가 땅볼을, 김현수가 포수플라이를 치며 찬스가 날아갔다.

8회에는 상대 실책과 안타, 볼넷을 통해 2사 주자 만루 찬스를 맞았다. 여기서 3번타자 김현수가 등장했으나, 바뀐 투수 카나쿠보 유토에게 삼진을 당하며 점수를 올리지 못했다.

KT 타선은 9회 1점을 만회했으나, 결국 키움 마무리 김재웅을 무너뜨리지는 못했다.

세 차례 기회를 놓친 김현수는 시즌 초부터 주로 2번으로 나섰으나, 기존 3번타자였던 안현민 부상 이후 3번을 맡고 있다. 이날 경기전까지 타율 0.312로 좋은 타격감을 보여주던 김현수는 4타수 무안타를 기록해 아쉬움을 남겼다.

안현민은 부상으로 빠지기 전까지 타율 0.365, 19안타(3홈런) 11타점 14득점, OPS(출루율+장타율) 1.161로 맹활약 중이었다. 특히 득점권 타율 0.400, 6안타 7타점으로 강했다. 이날 안현민이 있었다면, 결과가 달랐을지 모른다.

[수원=뉴스핌] = KT 허경민이 지난 11일 2026 KBO 정규시즌 수원 두산전에서 타격하고 있다. [사진=KT 위즈]

문제는 지금부터다. 안현민은 오른쪽 햄스트링 손상으로 4주 후 재검진 예정이다. 허경민과 류현인 역시 각각 왼쪽 햄스트링과 오른쪽 새끼손가락 부상으로 3주간 결장한다.

팀의 주포와 내야 수비의 핵, 그리고 든든한 백업 및 대타요원까지 잃은 KT 타선이 시험대에 올랐다. 특히 주전이었던 안현민과 허경민을 대신해 투입된 외야수 배정대와 내야수 장준원의 어깨가 무겁다. 어깨 부상으로 빠졌던 김민혁도 1군 복귀 시 타격에 보탬이 돼야 한다.

그래도 고무적인 점은 이날 경기 전까지 평균자책점 7.07로 부진했던 고영표가 부활했다는 점이다. 고영표는 직전 등판이었던 14일 창원 NC전에서 4이닝 7실점으로 무너졌으나, 이날 6이닝 2실점으로 호투하며 반등 계기를 마련했다.

고영표까지 역투하며 KT 선발진은 최근 등판에서 모두 5이닝 이상 투구했다.

오원석은 15일 NC전에서 7이닝 1실점(1자책)을 기록하며 직전 등판인 8일 사직 롯데전 4이닝 3실점(1자책)의 아쉬움을 씻었다. 맷 사우어는 16일 창원 NC전에서 5.1이닝 2실점(2자책)을 기록해 6이닝을 채우지 못해 QS를 놓쳤으나, 호투했다.

[수원=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KT 고영표가 19일 2026 KBO 정규시즌 수원 키움전에 선발 등판해 6이닝 5피안타 2사사구 4탈삼진 2실점(2자책)을 기록했다. km/h는 구종 별 최고 구속이다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 고영표의 투구 분석표 (명령어 : 고영표의 투구 분석표를 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진=KT 위즈] [일러스트=Geminai] 2026.04.19 football1229@newspim.com

이후 소형준은 17일 수원 키움전에서 6이닝 무실점, 케일럽 보쉴리는 18일 수원 키움전에서 6이닝 2실점(2자책) 투구를 펼치며 나란히 QS를 기록했다. 고영표도 이날 6이닝 2실점을 기록했고, KT는 선발 3경기 연속 QS를 기록하게 됐다.

타선 중심이 결장하는 3~4주간 KT 선발진이 안정감을 보여줘야 최대한 많은 승리를 따낼 수 있을 전망이다. 안현민과 허경민 부재 속에 KT가 '선발왕국'이란 명성답게 선발진을 앞세워 4월과 5월 버티기에 들어간다.

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