한미 재무장관 "원화 과도한 변동성 경계"…외환 공조 강화

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 17일 미국 재무장관과 만나 원화 과도 변동성 바람직하지 않다고 공유했다.
- 외환시장 동향 지속 협의하고 대미투자 협력 및 핵심 광물 논의했다.
- 중동전쟁 여파 대응과 G20 성장 논의 지지 의사를 밝혔다.
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대미투자·공급망 협력도 논의
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 미국 재무장관과의 면담에서 원화의 과도한 변동성에 대해 "바람직하지 않다"는 인식을 공유하고 외환시장 동향을 지속적으로 협의해 나가기로 했다.
최근 중동전쟁과 글로벌 금융 불확실성 속 환율 변동성이 확대되는 상황에서 한미 간 정책 공조 의지를 재확인한 것으로 풀이된다.
재정경제부에 따르면, 구윤철 부총리는 17일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 재무부에서 스콧 베센트 미국 재무장관과 만나 외환시장, 대미투자, 핵심 광물 등 주요 경제 현안을 논의했다.
양국 재무장관은 원/달러 환율과 관련해 원화의 과도한 변동성은 바람직하지 않다는 데 의견을 같이하고, 외환시장 상황에 대해 지속적으로 협의해 나가기로 했다.
이는 최근 지정학적 리스크와 글로벌 자금 흐름 변화로 환율 변동성이 커진 상황에서 시장 안정 필요성에 공감한 것으로 해석된다.
이날 면담에서는 대미투자 협력도 주요 의제로 다뤄졌다. 구 부총리는 여야 합의로 제정된 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법'을 비롯해 양국 간 투자 양해각서 이행을 위한 정부의 추진 현황을 설명했다.
이에 대해 베센트 재무장관은 특별법 제정 등 한국 정부의 노력에 환영 의사를 밝혔다.
중동전쟁 여파와 공급망 문제도 논의 테이블에 올랐다. 양측은 최근 중동 지역 긴장이 한국 경제에 미치는 영향과 핵심 광물 공급망 안정화 방안에 대해 의견을 교환했다.
구 부총리는 국내 대응 상황도 설명했다. 초과 세수를 활용해 26조2000억원 규모 추가경정예산을 편성하는 등 민생과 경제 안정을 위한 정책 대응을 추진하고 있다고 강조했다.
아울러 구 부총리는 올해 주요20개국(G20) 의장국인 미국이 제시한 글로벌 성장과 불균형 해소 논의를 지지한다고 밝혔다. 이 밖에도 AI 교육을 통한 인적 자원 투자가 중요하다고 강조하며 관련 협력 필요성을 언급했다.
plum@newspim.com