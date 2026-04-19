정청래, 경주 황리단길서 오중기 후보 지원사격...."경북 변화 바람 거세다"

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오중기 "보수의 심장서도 변화 열망 확인... 끝까지 총력 다할 것"

[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 더불어민주당 정청래 대표가 오중기 경북도지사 후보에게 힘을 보탰다.

정 대표는 지난 18일 경주 황리단길을 찾아 오중기 후보와 함께 상인들의 현장 목소리를 경청하고 시민들과 소통하는 등 민심 잡기 총공세를 펼쳤다.

더불어민주당 정청래 대표가 지난 18일, 경주 황리단길을 찾아 오중기 경북도지사 후보와 함께 상인들의 현장 목소리를 경청하고 시민들과 소통하는 등 민심잡기 총 공세를 펼치고 있다.[사진=오중기 예비후보] 2026.04.19 nulcheon@newspim.com

이 자리에는 정 대표와 오 후보를 비롯하여 임미애 국회의원, 경주시 시·도의원 출마자들이 함께했다.

정 대표와 오 후보 일행은 황리단길 곳곳을 누비며 지역 상인들과 일일이 손을 맞잡고 고충을 청취하는 한편 경주를 찾은 시민들과 기념 촬영을 하며 친근한 소통 행보를 이어갔다.

상인들과 시민들은 '이재명 정부의 2025 APEC 성공 개최'를 복기하며 "민주당 파이팅"을 외치는 등 응원의 목소리가 터져 나왔다.

정 대표는 "전통적인 보수의 심장인 이곳 경주에서 변화를 염원하는 뜨거운 열기를 직접 체감하니 가슴이 뜨거워진다"며 "경북의 변화는 이미 시작됐다. 그 중심에 오중기 도지사 후보와 우리 민주당 일꾼들이 있다"고 강조했다.

오중기 경북도지사 예비후보는 " 'APEC' 이후 활기를 띠는 경주의 경제를 더욱 살리고 경북 전역에 새로운 성장 동력을 불어넣겠다"고 피력하고 "시민들의 따뜻한 환영에 보답하기 위해 반드시 승리로 보답하겠다"며 지지를 호소했다.

정청래 대표의 이번 경주 방문으로 탄력을 받은 오중기 예비후보를 필두로 민주당 주자들은 지역별 맞춤 공약을 내세우며 본격적인 선거전의 화력을 높인다는 계획이다.

nulcheon@newspim.com