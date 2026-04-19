민주당 경북도당, 광역 3곳·기초 4곳 단수 추천...기초 2곳 경선 후보 발표

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19일 현재 경북권 지역구 광역의원 후보 11명·기초의원 후보 65명 추천

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거'를 46일 앞두고 여·야의 공천 후보가 속속 윤곽을 드러내고 있는 가운데, 더불어민주당 경북도당 공직선거후보자추천관리위원회(위원장 오일영, 공관위)가 19일, 경북권 광역 의원 3곳·기초 의원 4곳의 단수 후보와 기초의원 2곳의 경선 후보를 발표했다.

또 광역 선거구 남성 비례후보 4명, 구미시와 경주시의 기초의원 여성 비례후보 순위 투표를 22~23일 실시한다고 밝혔다.

더불어민주당 경북도당 공직선거후보자추천관리위원회(위원장 오일영, 공관위)가 19일, 경북권 광역의원 3곳·기초의원 4곳의 단수 후보와 기초의원 2곳의 경선 후보를 발표했다.[사진=민주당경북도당]2026.04.19 nulcheon@newspim.com

이와 함께 광역의원 여성 비례후보 4명과 안동시 기초의원 비례후보 2명에 대해서는 순위 투표를, 영주시 기초 의원 비례후보 1순위에는 김명정 예비 후보를 단수 추천했다.

민주당 경북도당 공관위의 이날 발표로 19일 현재 지역구 광역의원 후보는 11명, 기초의원 후보 64명 등 75명의 후보자가 추천됐다.

◇ 민주당 광역의원 단수 추천

▲구미4선거구 채한성 더불어민주당 경북도당 직능위 부위원장▲구미7선거구 문창균 전 구미시청 정무보좌관▲경산1선거구 전봉근 더불어민주당 경산시 의원

◇ 민주당 기초의원 단수 추천

▲경주시'아' 최규학 민주당 경주지역위 농어민위원장▲안동시'사' 김정림 더불어민주당 안동시의원▲김천시'사' 임동규 더불어민주당 김천시의원▲영주시'라' 장영희 전 더불어민주당 영주시 의원

◇ 민주당 기초의원 국민참여 경선 후보

▲상주시'다'선거구 정길수 더불어민주당 상주시의원·정용운 전 더불어민주당 정책위 부의장▲영주시'나'선거구 김기훈 전 경북전문대 보건행정과 교수·최락선 전 영주시민연대 사무국장

◇ 광역의원 남성 비례후보 순위 경쟁 후보(22~23일 ARS 순위 투표)

▲성기수·손태식·이정태·정용채

◇ 기초의원 여성비례 후보 순위 경쟁 후보(22~23일 ARS 순위 투표)

▲구미시 안승원·오경숙·전희정▲경주시 주미·허지연

◇ 광역의원 여성비례 후보 순위 경쟁 후보

▲김두래·송진기·장은주·정숙경

◇ 기초의원 여성비례 후보 순위 경쟁 후보

▲안동시 권해숙·김은경

nulcheon@newspim.com