부산 영도구서 선박 침수로 기름 유출…해경 긴급 방제

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19일 오전 부산해경 신고 접수

현재 방제 완료…인명피해 없어

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 19일 오전 부산 영도구 앞바다에 정박해 있던 선박이 침수되면서 해상에 기름이 유출돼 해경이 긴급 방제에 나섰다.

뉴시스에 따르면 이날 오전 6시 41분쯤 부산 영도구 굴항에 계류 중이던 19.27톤급 선박 A호가 침수되면서 주변 해상으로 기름이 흘러나왔다는 신고가 부산해경에 접수됐다.

사진은 부산해양경찰서 전경 [사진=뉴스핌DB]

출동한 해경은 현장에서 폭 20m, 길이 30m 크기의 기름띠를 확인하고 즉각 초동 조치에 돌입했다. 오일펜스를 치고 유흡착재를 뿌려 오염 물질이 퍼지는 것을 막는 한편 중앙해양특수구조단을 투입해 해당 선박의 에어벤트를 봉쇄함으로써 추가적인 기름 유출을 차단했다.

이번 긴급 방제 작업에는 해경을 비롯해 부산지방해양수산청, 해양환경공단 등 유관 기관들이 함께 참여해 상황을 신속하게 수습했다.

해경 관계자는 현재 방제 작업을 완료했으며, 이 사고로 인명피해는 없었다고 전했다.

해경은 A호 관계자들을 상대로 정확한 침수 원인과 전체 기름 유출량 등 자세한 사고 경위를 조사할 방침이다.

lahbj11@newspim.com