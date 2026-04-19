우범기 예비후보 "전주 대도약 완성 위한 선택" 호소

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결선 앞두고 대시민 호소문 발표...중단 없는 도시 발전 강조

종합경기장·대한방직 등 핵심사업 연속성·통합 리더십 '부각'

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 우범기 더불어민주당 전주시장 예비후보가 결선투표를 앞두고 전주 발전의 연속성을 강조하며 지지를 호소했다.

우 예비후보는 19일 발표한 대시민 호소문에서 "전주의 미래를 바꿀 중대한 변화를 멈춰서는 안 된다"며 "전주 대변혁의 마침표를 찍을 수 있도록 시민들의 선택을 부탁드린다"고 밝혔다.

우범기 전주시장 예비후보[사진=우범기 캠프]2026.04.19 gojongwin@newspim.com

그는 "시민들과 현장에서 나눈 소통이 전주의 새로운 전환점이 되고 있다"며 "전주가 국가 경제 중심도시로 도약하는 꿈을 시민과 함께 완성하고 싶다"고 말했다.

특히 오랜 기간 추진돼 온 주요 현안 사업의 지속 추진 필요성을 강조했다. "20년 넘게 표류하다 본궤도에 오른 종합경기장과 대한방직 부지, 전주역세권 개발, 전주교도소 이전 등은 결코 멈출 수 없다"며 "지금 되돌리면 전주의 발전이 다시 수십 년간 뒤처질 수 있다"고 지적했다.

이어 "새만금 시대라는 기회를 살려 전주 발전을 가속화하겠다"며 "시민 삶을 최우선에 둔 실용주의 행정으로 지킬 것은 지키고 바꿀 것은 과감히 바꾸겠다"고 밝혔다.

또 "선거 과정에서 나온 다양한 의견을 수용하고 통 큰 화합으로 갈등을 봉합하겠다"며 "시민 삶 속으로 더 깊이 들어가는 책임 있는 일꾼이 되겠다"고 강조했다.

우 예비후보는 "전주의 미래와 시민의 더 나은 삶을 위해 다시 한 번 기회를 달라"며 "결선투표에서 전주 대변혁을 완성할 수 있도록 힘을 모아달라"고 덧붙였다.

gojongwin@newspim.com