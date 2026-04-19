포항시 '고유가·에너지 위기' 선제 대응...직원 해외연수 전면 취소

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[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 포항시가 국제유가 급등에 따른 공공부문 에너지 절감 등 선제 대응에 나선 가운데 직원 해외 연수를 전면 취소했다.

19일 포항시에 따르면 시는 최근 중동 사태 장기화로 고유가·물가 상승이 이어지는 상황에서 공공부문이 선제적으로 에너지 절감에 나서야 한다는 판단에 따라 2026년 추진 예정이던 해외 정책 연수를 전면 취소하기로 결정했다.

경북 포항시청사 전경[사진=뉴스핌DB]

이번 해외 정책 연수 전면 취소는 그동안 공무원의 글로벌 역량 강화를 위해 추진되어 왔던 해외 정책 연수를 현재와 같은 경제 상황에서 유지하는 것은 적절하지 않다는 판단이 반영된 것으로 풀이된다.

포항시는 이번 조치를 계기로 공공부문 에너지 절감 대책도 함께 추진한다. 불요불급한 해외 출장을 전면 재검토하고 행사와 회의는 축소·효율화하는 한편 대중교통 이용 확대와 유연근무제 활성화 등을 통해 에너지 사용을 줄여 나갈 방침이다.

또 해외 연수 취소로 절감되는 예산은 서민 생활 안정과 에너지 위기 대응을 위한 재원으로 재편성해 활용할 계획이다.

포항시 관계자는 "지금은 선택과 집중이 필요한 시기"라며 "공직 사회가 솔선해 시민과 함께 에너지 위기 극복에 나서겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com