고양시 장항동 10층 건물서 고교생 추락사

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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 고양시의 10층 건물 옥상에서 고등학생이 추락해 숨진 사고와 관련해 경찰은 현재까지 타살 등 범죄 혐의점은 확인되지 않았다고 19일 밝혔다.

119 로고 [사진=뉴스핌 DB]

앞서 지난 18일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 낮 12시 37분께 고양시 일산동구 장항동의 한 건물 바닥에 10대 A군이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.

A군은 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐지만 끝내 사망했다.

조사에 따르면 당시 옥상에는 A군과 같은 학원에 다니며 평소 알고 지내던 중학생 후배 4명이 함께 있었다.

다만 이들 A군이 옥상에 올라간 직후 다시 학원으로 내려왔고, A군만 옥상에 남아 있었던 것으로 파악됐다.

경찰은 목격자 진술 확보를 통해 사고 경위를 확인하는 한편, 극단적 선택이 아닌 실족에 의한 사고일 가능성에 무게를 두고 CCTV 영상 분석 등을 통해 자세한 경위를 조사 중이다.

경찰 관계자는 "여러 가지 가능성을 열어두고 수사를 진행하고 있다"며 "당장은 실족으로 사고가 난 것으로 판단하고 있다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com