이남호, 4·19 정신 계승...전북교육 상향평준화 비전 제시

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전북대 4·19 진원지 참배 통한 민주주의 가치 교육 현장 구현 의지 표명

억강부약 대동세상 기반 민주시민 교육 강화 및 역사인식 제고 방안 강조

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 전북교육감 예비후보는 4·19 혁명 정신 계승을 바탕으로 전북교육의 방향성을 제시하며 민주시민 교육 강화를 강조했다고 19일 밝혔다.

이 예비후보는 이날 4·19 혁명 66주년을 맞아 전북대학교 4·19 혁명 진원지를 찾아 참배하고, 최근 단일화를 이룬 황호진 전 부교육감, 이경한 공동선대위원장과 함께 통합 행보를 이어갔다.

이남호 전북교육감 예비후보(중앙)가 황호진 전 부교육감(좌), 이경한 공동선대위원장(우) 등과 전북대에서 4.19 정신을 기렸다.[사진=이남호 캠프] 2026.04.19 gojongwin@newspim.com

그는 "전북대학교 4·4 운동은 4·19 혁명의 불씨를 지핀 대학생 민주화 운동의 효시"라며 "동학의 평등 정신과 4·19의 민주주의 가치를 전북교육 현장에서 실현하겠다"고 밝혔다.

이어 '억강부약 대동세상'의 가치를 교육 정책에 반영하겠다는 의지도 드러냈다. 그는 "성적과 배경에 따른 차별 없이 함께 성장하는 교육 환경을 조성해 전북교육의 새로운 기준을 마련하겠다"고 강조했다.

또한 "4·19 정신은 질문하고 사고하는 교실을 통해 계승된다"며 "학생들이 올바른 역사 인식을 바탕으로 주체적인 민주시민으로 성장할 수 있도록 교육체계를 강화하겠다"고 말했다.

아울러 "전북 학생들이 김주열 열사의 희생을 비롯한 민주주의 역사를 자긍심으로 삼고 이를 삶 속에서 실천하는 시민으로 성장하도록 돕겠다"고 덧붙였다.

한편 이 예비후보는 전북 남원 출생으로 전주고와 서울대학교(학사·석사·박사)를 졸업했으며 전북대학교 총장과 거점국립대 총장협의회 회장, 전북창조경제혁신센터 이사장, 전북연구원 원장 등을 역임했다.

gojongwin@newspim.com