쿠팡, '와우카드' 편의점 적립 2배 확대…최대 2.4% 캐시 적립

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CU·GS25 등 4대 편의점 적용

월 최대 6만4000원 적립 가능

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 쿠팡은 KB국민카드, 비자와 제휴해 선보인 '쿠팡 와우카드'의 국내 주요 편의점 오프라인 결제 시 적립률을 기존 대비 2배로 확대한다고 19일 밝혔다.

쿠팡 와우카드는 와우 멤버십 가입자만 발급 가능한 제휴 카드로, 멤버십 혜택 강화를 위해 2023년 10월 출시됐다.

쿠팡 와우카드, 편의점 결제 적립 혜택 2배로 확대 [사진=쿠팡]

이번 혜택 확대에 따라 와우카드 이용 고객은 CU, GS25, 세븐일레븐, 이마트24 등 국내 4대 편의점에서 결제 시 최대 2.4%를 쿠팡캐시로 적립받을 수 있다. 이는 기존 일반 오프라인 가맹점 적립률(1.2%)의 두 배 수준이다.

적립 구조는 기본 적립 0.2%에 프로모션 적립 2.2%를 더한 방식으로, 편의점 이용 시 월 최대 2만4000원(월 이용금액 100만 원 한도)까지 적립이 가능하다.

이로써 와우카드 이용자는 전월 실적 조건 없이 쿠팡 서비스 결제와 외부 온·오프라인 가맹점 결제를 합산해 월 최대 6만4,000원의 쿠팡캐시를 적립할 수 있다. 쿠팡, 쿠팡이츠, 쿠팡플레이 결제 시에는 4%(기본 2%+프로모션 2%) 적립 혜택이 제공되며, 월 최대 4만 원까지 적립된다. 편의점을 제외한 일반 가맹점에서도 최대 1.2%(기본 0.2%+프로모션 1%) 적립이 가능하며, 비자 브랜드 카드의 경우 해외 온·오프라인 결제 금액도 적립 대상에 포함된다.

이 같은 전월 실적 조건 없는 적립 구조를 기반으로 쿠팡 와우카드는 누적 발급량 수백만 장을 돌파하며 대표 제휴 카드로 자리 잡았다. 최근에는 신용카드 전문 플랫폼 카드고릴라가 선정한 '2026년 포인트 적립 신용카드 베스트 5'에도 포함됐다.

쿠팡 관계자는 "고객들이 일상적인 오프라인 소비에서도 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 편의점 적립률을 상향했다"며 "앞으로도 제휴사와 협력을 통해 고객 소비 패턴에 맞는 혜택을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com