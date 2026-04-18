홍태용 김해시장 후보 선거사무소 개소…"시민 일상 평안한 도시 조성"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 홍태용 김해시장 후보가 18일 선거사무소 개소식을 열고 6·3 지방선거 재선 도전을 공식화했다.
- 홍 후보는 화목동 일원 900만 평 규모 국제비즈니스 도시 조성을 핵심 공약으로 제시했다.
- 지난 4년간 김해를 전국 10대 도시로 끌어올렸다며 성과 이어가기 위해 재선이 필요하다고 밝혔다.
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 홍태용 김해시장 후보가 6·3 지방선거에서 재선 도전과 필승 의지를 공식화했다.
홍 후보는 18일 김해시 명법동 선거캠프에서 선거사무소 개소식을 열고 "반드시 이기는 선거로 재선에 성공해 시민 일상이 편안한 도시를 만들겠다"고 밝혔다.
이날 개소식에는 안철수 의원, 유승민 전 원내대표, 김도읍 의원 등 당 주요 인사를 비롯해 선거대책위 관계자와 시민·지지자 등 1000여 명이 참석해 세를 과시했다. 현장에서는 김해 지역 정치지형 변화와 보수진영 결집 필요성이 강조됐다.
홍 후보는 이번 선거를 '세계도시 김해' 도약의 분기점으로 규정했다. 그는 "김해가 미래로 나아갈지 정체할지 갈림길에 서 있다"며 "시정의 연속성을 통해 도시 경쟁력을 완성해야 한다"고 말했다.
핵심 공약으로는 화목동 일원 900만 평 규모 '국제비즈니스 도시' 조성을 제시했다. 이를 통해 산업과 인구가 유입되는 글로벌 거점도시로 도약하겠다는 구상이다. 지역 산업계에서는 대규모 개발에 따른 투자 유치와 일자리 창출 효과에 관심이 쏠린다.
민선 9기 출범 시 취임 100일 내 추진 과제도 제시했다. 병아리존 확대, 지역사랑상품권 발행 확대, 상습 정체구간 개선, 달빛어린이병원 추가 설치, 택시기사 지원 등 민생 밀착형 정책을 우선 추진하겠다는 계획이다.
홍 후보는 "지난 4년간 김해를 전국 10대 도시로 끌어올리고 청렴도 1등급을 달성했다"며 "성과를 이어가기 위해 재선이 필요하다"고 지지를 호소했다.
의사 출신인 홍 후보는 국민의힘 단수공천을 받아 재선에 도전한다.
news2349@newspim.com