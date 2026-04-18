홍태용 김해시장 후보 선거사무소 개소…"시민 일상 평안한 도시 조성"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 홍태용 김해시장 후보가 6·3 지방선거에서 재선 도전과 필승 의지를 공식화했다.

홍 후보는 18일 김해시 명법동 선거캠프에서 선거사무소 개소식을 열고 "반드시 이기는 선거로 재선에 성공해 시민 일상이 편안한 도시를 만들겠다"고 밝혔다.

국민의힘 홍태용 김해시장 후보가 18일 오후 2시 김해시 명법동 소재 선거사무소에서 열린 개소식에서 선거 필승을 다짐하고 있다.[사진=홍태용 김해시장 선거캠프] 2026.04.18

이날 개소식에는 안철수 의원, 유승민 전 원내대표, 김도읍 의원 등 당 주요 인사를 비롯해 선거대책위 관계자와 시민·지지자 등 1000여 명이 참석해 세를 과시했다. 현장에서는 김해 지역 정치지형 변화와 보수진영 결집 필요성이 강조됐다.

홍 후보는 이번 선거를 '세계도시 김해' 도약의 분기점으로 규정했다. 그는 "김해가 미래로 나아갈지 정체할지 갈림길에 서 있다"며 "시정의 연속성을 통해 도시 경쟁력을 완성해야 한다"고 말했다.

핵심 공약으로는 화목동 일원 900만 평 규모 '국제비즈니스 도시' 조성을 제시했다. 이를 통해 산업과 인구가 유입되는 글로벌 거점도시로 도약하겠다는 구상이다. 지역 산업계에서는 대규모 개발에 따른 투자 유치와 일자리 창출 효과에 관심이 쏠린다.

민선 9기 출범 시 취임 100일 내 추진 과제도 제시했다. 병아리존 확대, 지역사랑상품권 발행 확대, 상습 정체구간 개선, 달빛어린이병원 추가 설치, 택시기사 지원 등 민생 밀착형 정책을 우선 추진하겠다는 계획이다.

홍 후보는 "지난 4년간 김해를 전국 10대 도시로 끌어올리고 청렴도 1등급을 달성했다"며 "성과를 이어가기 위해 재선이 필요하다"고 지지를 호소했다.

의사 출신인 홍 후보는 국민의힘 단수공천을 받아 재선에 도전한다.

news2349@newspim.com