우리銀, 중견기업 35곳에 최대 300억 '생산적 금융' 지원

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업체당 최대 300억 자금 공급 및 비금융서비스 연계

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행은 산업통상부와 함께 중견기업 금융지원 프로그램인 'Rising Leaders 300' 7기 기업 35개사를 최종 선정하고 본격적인 지원에 나선다고 19일 밝혔다.

'Rising Leaders 300'은 우수한 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 중견기업을 발굴해 차세대 산업의 핵심 주자로 육성하기 위한 대표적인 생산적 금융지원 프로그램이다.

[이미지= 우리은행]

이번 7기 선정은 지난 3월 모집공고를 시작으로 산업통상부 산하 4개 기관의 추천과 우리은행의 심사를 거쳐 이뤄졌다. 최종적으로 닥터애그, 자화전자, 실리콘투, 파워맥스 등 유망 중견기업 35개사가 선정됐다.

우리은행은 선정 기업에 대해 업체당 최대 300억원, 초년도 기준 최대 1.0%p의 금리우대 혜택을 제공한다. 또한 ▲수출입금융 솔루션 ▲ESG 대응 컨설팅 ▲디지털 전환 컨설팅 등 다양한 비금융서비스도 지원할 예정이다.

박화근 우리은행 기업영업전략부 부장은 "성장 잠재력을 갖춘 중견기업들이 글로벌 시장에서 한 단계 더 도약할 수 있도록 실질적인 금융 혜택을 제공하고자 한다"며 "앞으로도 생산적 금융 지원을 통해 중견기업의 미래 성장 동력을 확보하고 우리 경제에 활력을 더하는 데 기여하겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com