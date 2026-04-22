(수요일·음력 3월6일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월22일(수요일·음력 3월6일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 희미한 등불 아래에서 지난 일을 반성하겠다.
72년생 : 멀어져 가는 뒷모습도 아름답다고 생각하겠다.
84년생 : 효율과 능률이 함께 오르겠다.
96년생 : 매 순간이 행복함을 느끼겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 서로 안아주며 격려하는 일이 있겠다.
73년생 : 다가가면 손을 잡아 줄 것으로 기대해도 좋겠다.
85년생 : 감정 표현을 절제하는 것이 좋겠다.
97년생 : 인정받을 일이 생기겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 사소한 것을 중요시 하는 것이 좋겠다.
74년생 : 벌이지 않는 것이 좋겠다.
86년생 : 돈 쓸 일이 생기겠다.
98년생 : 작은 것이 전부이겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 주변으로부터 인정받는 일이 있겠다.
75년생 : 만족스러운 결과가 있겠다.
87년생 : 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
99년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 망치는 상황을 만나겠다.
76년생 : 수치스러운 일을 당할 수 있겠다.
88년생 : 좋은 성과가 나타나겠다.
00년생 : 믿으면 더 좋은 결과가 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 매사 신중하게 대처해야 하겠다.
77년생 : 생에 가장 아름다운 일을 생기겠다.
89년생 : 믿을 수 없는 사람을 만나겠다.
01년생 : 자신의 앞날에 미치는 사람을 만나겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 꿈속의 일들이 현실이 되겠다.
78년생 : 지금 할 일을 결정해야 하겠다.
90년생 : 굉장하게 많이 남는 장사가 되겠다.
02년생 : 밤 거리에 홀로 서 있는 모습이겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 인기와 돈이 함께 들어오겠다.
79년생 : 어려운 상황에 부딪칠 수 있겠다.
91년생 : 힘든 일을 만나겠다.
03년생 : 쓰러지더라도 다시 일어나야 하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 자기의 삶에 가장 푸른 날이겠다.
80년생 : 뜻밖의 성과가 있겠다.
92년생 : 상대하지 않는 것이 좋겠다.
04년생 : 젊음을 최대한 이용하는 것이 좋겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 재물 복이 매우 크게 들어오겠다.
81년생 : 어렵게 홀로 싸우는 형국이겠다.
93년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.
05년생 : 사랑을 무기로 삼는 것도 하나의 방법이겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 모든 것이 돈으로 귀결되겠다.
82년생 : 시작하는 것이 좋겠다.
94년생 : 준비한 대로 성과가 나타나겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 꼬인 것이 풀려나가겠다.
83년생 : 우직하게 밀고 가는 것이 중요하겠다.
95년생 : 믿고 맡기는 것도 한 방법이겠다.