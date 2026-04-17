이종범 경남도의원 예비후보, 박동식 시장 지지 선언

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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 국민의힘 이종범 경남도의원 예비후보가 박동식 시장에 대한 공개 지지를 선언했다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 17일 오후 이종범(오른쪽) 예비후보가 박동식 사천시장 공개 지지 선언 후 박 시장을 만나 기념촬영을 하고 있다. 2026.04.17

이종범 예비후보는 17일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지금 사천시는 우주항공산업 중심 도시로 도약할 수 있는 중요한 전환점에 서 있다"며 "이러한 중대한 시기에 필요한 것은 공허한 말이 아니라 검증된 경험과 책임 있는 리더십"이라고 밝혔다.

그는 "지역의 현실을 정확히 알고 시민의 목소리를 들으며 공직자들과 함께 힘을 모아 성과를 만들어낼 수 있는 지도자가 필요하다"고 강조했다.

그는 또 "혼자 앞서가는 사람이 아니라 사람을 모으고 인재를 활용하며 함께 결과를 만들어내는 리더십이 절실한 때"라고 말했다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 이종범 경남도의원 예비후보가 17일 사천시청 브리핑룸에서 박동식 사천시장에 대한 공개 지지 선언을 하고 있다. 2026.04.17

박 시장은 "사천 구석구석을 누구보다 잘 알고, 오랜 시간 지역과 함께해 온 인물"이라며, "시민과 공직자가 함께하는 원팀 행정을 통해 지역 현안을 해결하고 미래 비전을 실현할 수 있는 준비된 후보"라고 평가했다.

이 예비후보는 "우주항공산업은 하루아침에 완성되는 사업이 아니다"라며 "지역을 깊이 이해하고 현장을 알며 끝까지 책임질 수 있는 사람이 필요하다"고 말했다.

이어 박동식 시장은 "사천의 현실을 정확히 알고 미래를 준비해 온 적임자"라고 강조했다.

그러면서 "이제 사천은 선택의 시간 앞에 서 있다"며 "정체된 사천이 아니라 미래로 도약하는 사천, 말이 아니라 결과로 증명하는 리더를 선택해야 한다"고 목소리를 높였다.

m25322532@newspim.com