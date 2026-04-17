갤럭시코퍼레이션, K팝 엔터 최초 두바이에 법인 설립

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UAE 왕실과 'AI·로봇 엔터테크' 본격화

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 인공지능(AI) 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션이 국내 엔터사 중 최초로 두바이에 중동 법인을 설립하고, 아랍에미리트(UAE)를 거점으로 로봇 및 첨단 미디어 사업 확장에 나선다고 17일 밝혔다.

갤럭시코퍼레이션은 최근 두바이에 중동 법인 '갤럭시 ME(Galaxy ME)'를 설립하고, 현지 정부 및 주요 기관과의 협력을 통해 글로벌 사업을 본격화한다고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 갤럭시코퍼레이션이 두바이에 법인을 설립했다. [사진=갤럭시코퍼레이션] 2026.04.17 alice09@newspim.com

조성해 중동 법인장은 지난 16일 두바이에서 UAE 왕실인사 아흐메드 빈 모하메드 빈 라시드 알 막툼과 만나 미디어 및 첨단 기술 분야 협력 방안을 논의했다.

아흐메드 빈 모하메드는 공식 채널을 통해 "Galaxy ME와의 만남을 통해 미디어와 첨단 기술 분야에서 다양한 협력 기회를 논의했다"며 "두바이가 글로벌 콘텐츠 및 창조경제 허브로서 입지를 더욱 강화하는 데 기여할 것으로 기대한다"고 전했다.

이번 협력은 최근 중동 지역의 지정학적 불확실성이 지속되는 가운데 이루어진 것으로, 양측 간 신뢰를 바탕으로 한 전략적 파트너십이라는 점에서 의미를 더한다.

조성해 중동 법인장은 "어려울때 함께하는 것이 진정한 친구"라며 "UAE의 장기적 비전과 안정적인 시스템을 신뢰하며, 문화와 기술이 결합된 AI와 로봇 산업을 함께 만들어 나갈 것"이라고 강조했다.

갤럭시코퍼레이션은 두바이 법인을 글로벌 미디어 시장 확장의 핵심 거점으로 삼고, 로봇과 AI 기반 콘텐츠 사업을 UAE 인프라와 결합해 글로벌 사업 기회를 창출할 계획이다.

특히 AI, 로봇, 미디어 기술이 융합된 '엔터테크 2.0' 비전을 통해 글로벌 사우스 시장 공략을 가속화한다는 전략이다.

최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 "불확실성이 큰 시기에도 두바이에 중동 허브법인을 설립한 것은, UAE의 비전과 실행력에 대한 확신 때문"이라며" 이번 만남을 통해 큰 신뢰를 보내준 아흐메드 빈 모하메드 왕실인사께 깊이 감사드린다. 갤럭시는 AI와 로봇, 콘텐츠를 결합한 새로운 산업을 이곳에서 본격적으로 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

지드래곤이 소속된 갤럭시코퍼레이션은 지난해 4분기 매출액이 2988억원을 기록하며 전년 동기 대비 619%의 성장을 이뤘다. 과거의 적자 늪을 완전히 벗어나 영업이익 125억 원을 기록하는 등 완벽한 흑자 전환에 성공했다.

이와 같은 폭발적 성장의 중심에는 소속 아티스트 지드래곤의 월드투어 흥행이 컸다. 여기에 최용호 갤럭시코퍼레이션 대표가 국가 경제 발전에 기여한 공로로 최연소 아시아태평양경제협력체(APEC) 대통령 표창을 수상하며 기업의 대외적 신뢰도가 높아졌다는 평가가 나오고 있다.

alice09@newspim.com