샤이니 태민, 갤럭시코퍼레이션과 전속계약…지드래곤과 한솥밥

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 샤이니 멤버 겸 솔로 가수 태민이 인공지능(AI) 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션에 새 둥지를 틀었다.

갤럭시코퍼레이션은 11일 "아티스트 태민과 전속계약을 체결했다"라며 "태민의 독보적인 예술적 역량이 자사의 최첨단 기술력과 만나 시너지를 낼 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

그룹 샤이니 멤버 겸 솔로 가수 태민. [사진=뉴스핌DB]

국내 최초 AI 엔터테크 기업인 갤럭시코퍼레이션은 AI와 로봇 등 최신 기술과 엔터테인먼트 콘텐츠를 결합한 엔터테크 비즈니스를 전개하고 있다. 이번 영입은 아티스트의 지식재산권(IP)을 디지털 기술과 융합해 부가가치를 창출하려는 회사의 전략적 선택이다.

2008년 그룹 샤이니의 멤버로 데뷔한 태민은 '누난 너무 예뻐', '링딩동', '뷰' 등 수많은 히트곡을 발표하며 K팝 열풍의 주역으로 활약했다. 2014년 솔로 데뷔 이후에는 '괴도(Danger)', '무브(Move)', '원트(Want)' 등을 선보이며 독보적인 퍼포먼스 실력을 갖춘 솔로 아티스트로서의 입지를 굳혔다.

2024년 8월에는 인천 인스파이어 아레나를 시작으로 첫 솔로 월드투어를 시작해, 아시아와 미국, 유럽 등 총 20개국 37회 글로벌 투어를 성황리에 개최하기도 했다.

태민은 오랜 기간 몸담았던 SM엔터테인먼트를 떠난 이후, 빅플래닛메이드엔터 등을 거쳐 이번에 갤럭시코퍼레이션으로 거처를 옮기며, AI와 로봇 등 엔터테크 기술을 접목한 다각도의 글로벌 프로젝트에 참여할 예정이다.

태민은 오는 4월 11일과 18일 미국 캘리포니아주 인디오 사하라에서 열리는 미국 최대 규모 음악 축제인 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'에 대한민국 국적의 솔로 남자 가수 최초의 무대를 앞두고 있다.

