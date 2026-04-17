농어촌公 전남, 185지구 저수지 재해예방에 97억 원 투입

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국농어촌공사 전남지역본부가 기후위기에 선제 대응하기 위해 저수지 재해예방 계측사업에 97억 원을 투입하고 실시간 재난 대응체계를 강화한다.

전남지역본부는 올해 총 97억 원을 투입해 185지구를 대상으로 '저수지 재해예방 계측사업'을 추진한다고 17일 밝혔다.

제방누수계측기_노치저수지. [사진=한국농어촌공사 전남지역본부] 2026.04.17 ej7648@newspim.com

해당 사업은 지진과 집중호우 등 자연재해 발생 시 자동계측 장비를 통해 지진 영향, 제방 누수, 사면 변위 등 이상 징후를 실시간 감지하는 시스템이다.

이를 통해 재해를 사전에 예·경보하고 인명 및 재산 피해를 최소화하는 '안전 골든타임' 확보에 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.

전남본부는 2003년부터 계측 인프라를 지속 확대해 왔다. 현재 500만㎥ 이상 대형 저수지 11개소에는 지진가속도 계측기를, 30만㎥ 이상 저수지와 국가관리 방조제 등 237개소에는 제방 누수계를 설치했다. 또 제방 높이가 높은 취약 저수지 44개소에는 변위계를 운영하며 실시간 모니터링을 실시하고 있다.

특히 최근 기후변화로 극한 호우가 잦아짐에 따라, CCTV와 저수위계 등 계측 장비를 추가 설치하고 이를 통합 관리하는 '재해대비 통합계측시스템' 구축에 나설 계획이다.

김재식 본부장은 "기후위기 상황에서는 사후 복구보다 사전 예방이 중요하다"며 "ICT 기반 스마트 계측 시스템을 확대해 어떤 재해에도 도민 안전을 지키는 데 역량을 집중하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com