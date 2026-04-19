정성호, 안양교도소 현장 점검…"과밀수용 해소·시설 개선 시급"

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1963년 준공 노후시설…혼거실 최대 20명 수용

장관 수용생활 체험…교정정책 개선 필요성 강조

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 정성호 법무부 장관이 안양교도소를 찾아 과밀 수용 문제와 노후 시설 실태를 점검하고 교정 시설 현대화 필요성을 강조했다.

법무부는 정 장관이 지난 15일 경기도 안양시에 있는 안양교도소에서 제2차 교정 시설 현장 진단을 했다고 19일 밝혔다.

정성호 법무부 장관이 안양교도소를 찾아 과밀 수용 문제와 노후 시설 실태를 점검하고 교정 시설 현대화 필요성을 강조했다. 사진은 지난 15일 경기도 안양시에 위치한 안양교도소에서 '제2차 교정 시설 현장 진단'을 실시하고 있는 정 장관의 모습. [사진=법무부]

이번 현장 진단은 노후된 교정 시설과 열악한 수용 환경을 점검하고 과밀 수용 해소 및 시설 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

1963년 준공된 안양교도소는 현재 사용 중인 국내 교정 시설 가운데 가장 오래된 시설로 꼽힌다. 대형 혼거실 기준 정원은 9명이지만 일시적으로는 최대 20명까지 수용되고 있다. 시설 노후화로 수용자의 안전과 인권, 위생 및 처우 측면에서도 개선 필요성이 제기돼 왔다.

정 장관은 이날 수용동과 작업장 등 주요 시설을 직접 둘러보고 과밀 수용 해소와 직원 처우 개선을 위한 교정 시설 현대화 사업의 시급성을 재확인했다. 이어 정 장관은 법조 기자단과 함께 수용복을 착용하고 입소 절차를 시작으로 교도 작업, 인원 점검, 식사, 출정 등 수용자의 하루 일과를 직접 체험했다.

정 장관은 "20여 년 전 찾았던 안양교도소의 모습이 지금도 크게 달라지지 않은 현실에 큰 충격을 받았다"며 "열악한 여건 속에서도 묵묵히 임무를 수행해 온 직원들에게 감사한다"고 말했다. 이어 정 장관은 "과밀 수용 해소와 시설 개선을 통해 교정의 실효성을 높이고 국민이 더욱 안전한 사회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

pmk1459@newspim.com