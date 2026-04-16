국힘 경기도당 공관위, 기초의원 비례대표 추천자 등 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 공천관리위원회가 16일 제20차 회의에서 10개 선거구 비례대표 기초의원 12명을 추천했다.
- 수원시, 의정부시 등 9개 선거구 24명과 여주시, 양평군 3개 선거구 기초의원 경선을 실시한다고 밝혔다.
- 성남시, 부천시 등 5개시 비례대표 기초의원 추가 및 재공모 접수는 17일과 18일 이틀간 진행한다.
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지역구 기초의원 경선, 여주-나·양평-가·양평-나
광역 11개지역·기초비례 5개시 추가·재공모
[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 16일 오후 제20차 회의결과를 발표했다.
공관위에 따르면 회의를 통해 광명시, 평택시 등 10개 선거구의 비례대표 기초의원 12명을 추천했고 수원시, 의정부시 등 9개 선거구 24명과 여주시-나, 양평군-가, 양평군-나 선거구의 기초의원 경선을 실시한다고 밝혔다.
이와함께 성남시-4, 의정부시-3 등 지역구 광역의원 11개 선거구와 성남시, 부천시 등 5개시에 대해 비례대표 기초의원 추가 및 재공모를 결정했으며 접수는 오는 17일과 18일 이틀동안 진행한다.
공관위는 대폭적인 선거구 조정 예정지역 및 기타 추가 검토가 필요한 지역은 추후 발표 예정이며, 경선 지역의 구체적인 일정에 관한 사항도 추후 안내할 예정이다.
세부내역은 아래와 같다.
◇비례대표 기초의원 추천 (10 개 선거구 12명)
▲광명시 1번 최미영(79년생) 현 광명을 당협 차세대위원장(여성)
▲광명시 2번 김진경(70년생) 현 광명갑 차세대여성위원장(여성)
▲평택시 1번 유미경(74년생) 전 지산동 통장협의회 17통 통장(여성)
▲평택시 2번 조승자(63년생) 현 자치리더십센터 센터장(여성)
▲동두천시 1번 이현숙(68년생) 전 국민의힘 중앙여성위원회 부위원장(여성)
▲의왕시 1번 김수빈(97년생) 전 2025년 의왕청년회의소회장(여성)
▲오산시 1번 임은숙(64년생) 전 경기도가정어린이집연합회장(여성)
▲여주시 1번 정희라(90년생) 현 여주대학교 교수(여성)
▲이천시 1번 최은정(83년생) 전 여주대학교 치위생과 겸임교수(여성)
▲안성시 1번 김온유(80년생) 현 노인장기요양기관 시설장(여성)
▲광주시 2번 정대영(91년생) 현 광주(갑)차세대 청년위원장
▲연천군 1번 심미영(66년생) 현 청담공인중개사 대표(여성)
◇비례대표 기초의원 경선 지역 (9 선거구)
▲수원시 김정선(70년생) 현 국민의힘 경기도당 여성위원회(여성)
김지현(79년생) 전 한국외국어대학교 객원교수(여성)
이승철(57년생) 현 바르게살기 경기도 자문의원
이재규(64년생) 전 문경대학교 호텔조리과 교수
▲의정부시 강아라(89년생) 현 2026 지역발전 영입인재(여성)
안금례(59년생) 현 의정부시 민주평화통일자문위원(여성)
▲안양시 최민정(81년생) 전 21대 국회의원 비서관(여성)
고은희(76년생) 현 IFA 에인스더올바른컨설팅(여성)
김유미(74년생) 현 미소환경 대표(여성)
▲과천시 고금란(73년생) 전 아동권리보장원 원장 직무대리(여성)
유부임(67년생) 전 과천시지속가능발전협 사무국장(여성)
▲남양주시 강한나(83년생) 현 에코랜드 주민지원협의체 감사(여성)
김도은(72년생) 현 국민의힘 경기도당 대변인(여성)
남영실(77년생) 현 남양주시병 홍보국장(여성)
▲하남시 신선균(59년생) 현 개인사업자 대표(여성)
옥지원(91년생) 현 국민의힘 하남을 중앙위원장(여성)
지혜민(93년생) 현 하남시갑 청년여성위원장(여성)
▲파주시 오유진(73년생) 전 조선일보 월간여성조선 편집부기자(여성)
오은정(81년생) 현 국민의힘 파주시을 사무국장(여성)
▲광주시 김시은(88년생) 현 경기도당 청년네트워킹부위원장(여성)
한아름(86년생) 현 메이크미라라(여성)
※ 광주시는 1번 선출을 위한 경선
▲양평군 구문경(66년생) 전 양평군청 문화복지국장(여성)
맹호순(64년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장(여성)
조진숙(62년생) 전 국민의 힘 미디어 단장(여성)
◇지역구 기초의원 경선 지역( 3개 선거구)
▲여주시-나 경규명(63년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장
김영기(66년생) 현 여주FC 단장
이상숙(66년생) 현 여주시의회 의원(여성)
▲양평군-가 송만기(59년생) 전 양평군의회 의원
오혜자(64년생) 현 양평군의회 의장(여성)
조근수(68년생) 전 양평군농업기술센터소장
▲양평군-나 서동규(75년생) 현 현국민의힘 경기도당 부위원장
송진욱(77년생) 현 양평군의회 의원
전병곤(99년생) 현 경기도당청년위원회수석부위원장
지민희(83년생) 현 양평군의회 의원 부의장(여성)
◇추가, 재공모 지역 (16개 선거구)
▲지역구 광역의원 : 성남시-4, 의정부시-3, 의정부시-4, 부천시-4, 부천시-6, 광명시-4고양시-7, 남양주시-2, 화성시-4, 하남시-3, 광주시-2
▲비례대표 기초의원 : 성남시, 부천시, 구리시, 시흥시, 군포시
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