익산시, 동물 헬스케어 산업 육성 '창업 생태계 강화'

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민간 투자 연계 기업 간담회 통한 성장 기반 마련

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 농생명 기반을 활용한 동물 헬스케어 산업 육성에 나서며 미래 창업 생태계 구축에 속도를 내고 있다.

최재용 익산시 부시장은 16일 월성동 동물헬스케어 클러스터를 방문해 입주 기업들과 간담회를 열고 현장 의견을 청취했다.

월성동 동물헬스케어 클러스터 입주기업 간담회[사진=익산시] 2026.04.16 lbs0964@newspim.com

이번 간담회는 민간 투자사 '크립톤'과 함께 창업 기업의 애로사항을 공유하고 실질적인 투자 연계를 모색하기 위해 마련됐다.

동물 헬스케어는 반려동물의 건강을 위한 의약품과 의료기기, 건강식품 등을 포함하는 산업으로, 맞춤형 건강 관리 서비스를 제공하는 미래 성장 분야로 꼽힌다.

이날 간담회에는 어큐메딕스, 주영바이오 등 5개 기업 관계자들이 참석해 사업 추진 현황을 공유했다. 참석자들은 연구개발, 실증, 투자 연계, 판로 확대 등 기업 성장 전 단계에 걸친 지원 필요성을 제시했다.

시는 한국식품산업클러스터진흥원 등 유관 기관과 협력해 분산된 창업 지원 기능을 통합하고, 부서별 자원을 체계화해 청년 중심 창업 환경을 조성할 계획이다.

특히 지역에 정착한 청년들이 안정적으로 도전할 수 있도록 '청년 친화형 창업 생태계' 구축에 행정 역량을 집중한다는 방침이다.

최재용 부시장은 "익산의 식품·농생명 산업 기반을 토대로 동물 헬스케어 등 미래 산업을 육성하겠다"며 "기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원과 협력을 확대하겠다"고 말했다.

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