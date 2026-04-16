안산시, 세월호 참사 12주기 기억식..."치유·회복 향한 전환점 되길"

16일 오후 단원구 화랑유원지서 세월호 참사 12주기 기억식 개최

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 16일 오후 단원구 화랑유원지에서 세월호 참사 12주기 기억식이 진행됐다고 밝혔다.

16일 안산시 단원구 화랑유원지에서 세월호 참사 12주기 기억식이 진행중이다. [사진=안산시]

이번 기억식은 세월호 참사 희생자를 추모하기 위해 마련됐으며, 유가족과 정부 관계자, 시민 등 1800여 명이 참석한 가운데 엄숙하게 진행됐다.

해양수산부가 주최하고 4·16재단이 주관한 이날 기억식에는 이재명 대통령, 우원식 국회의장, 최교진 교육부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 황종우 해양수산부 장관, 김동연 경기도지사 등 주요 인사들과 이민근 안산시장, 박태순 안산시의회의장이 참석해 세월호 참사로 희생된 단원고 학생 250명을 포함한 304명의 희생자를 추모했다.

이번 기억식은 희생자에 대한 묵념으로 시작해 대통령과 4·16재단이사장, 4·16세월호참사가족협의회 운영위원장의 추도사, 단원고 후배인 2학년 김하늘 학생의 기억편지 낭독, 4.16합창단의 추모합창 공연 순으로 이어졌다.



이날 기억식은 희생자를 추모하고 안전한 세상을 바라는 뜻을 함께 나누는 자리로 진행됐으며, 오후 4시 16분 울려 퍼진 추모사이렌과 함께 묵념을 끝으로 마무리됐다.

이민근 안산시장은 "세월호 참사의 아픔을 잊지 않고, 다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 안산시는 생명 존엄의 가치를 바탕으로 더 안전하고 화합된 공동체를 만드는 데 힘쓰고 있다"며 "회복은 잊는 것이 아니라 기억을 품고 더 나은 미래로 나아가는 일인 만큼, 이번 12주기가 안산의 치유와 회복을 향한 전환점이 되길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com