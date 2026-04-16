삼성전자, 임직원 개인정보 무단 수집 직원 고소

사내 시스템 악용해 대량 조회…매크로 활용 정황 확인

노조 미가입자 명단 유포 사건과 연관성 수사 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 사내 보안 시스템을 악용해 임직원 정보를 무단으로 수집·유출한 혐의로 내부 직원을 수사기관에 고소했다. 최근 불법파업 참여 압박을 위한 블랙리스트 의혹이 불거진 데 이어 개인정보 관련 사건이 추가로 드러나면서 파장이 확대되는 모습이다.

16일 업계에 따르면 삼성전자는 사내 공지를 통해 특정 직원이 내부 업무 시스템에 비정상적으로 반복 접속하며 임직원 정보를 대량 조회한 정황을 포착했다고 밝혔다. 회사는 약 한 시간 동안 수만 건에 달하는 접속 기록이 탐지됐으며, 이상 트래픽 감지 시스템을 통해 이를 확인했다고 설명했다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진=뉴스핌DB]

내부 조사 결과 해당 직원은 자동화 프로그램을 활용해 이름과 소속 부서, 사내 계정 정보 등을 수집한 뒤 이를 다른 직원에게 전달한 것으로 파악됐다. 회사는 이 정보가 특정 목적이나 개인적 이익을 위해 사용됐을 가능성도 배제하지 않고 있다.

삼성전자는 즉각 관련 시스템 접근 권한을 제한하는 한편, 법적 절차에 따라 수사기관에 조사를 의뢰했다. 특히 이번 사안은 앞서 제기된 '노조 미가입자 명단 유포' 의혹과 맞물려 있어 사건 간 연관성 여부도 주요 쟁점으로 떠오르고 있다.

앞선 사례에서는 일부 직원이 노조 가입 여부를 확인할 수 있는 기능을 활용해 특정 인원의 가입 상태를 확인한 뒤 명단을 작성·공유한 정황이 확인된 바 있다. 이번에 유출된 정보가 해당 명단 작성 과정에 활용됐을 가능성도 제기된다.

수사기관은 정보 전달 경로와 실제 활용 여부를 중심으로 사실관계를 확인할 방침이다. 삼성전자는 향후 유사 사례 재발을 막기 위해 보안 체계와 내부 교육을 강화하고, 개인정보 침해 행위에 대해서는 엄정 대응하겠다는 입장을 밝혔다.

syu@newspim.com