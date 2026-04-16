정승재 예비후보, 박동식 시장 지지 선언…"사천 미래 위한 선택"

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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 국민의힘 정승재 사천시장 예비후보가 16일 박동식 시장에 대한 공개 지지를 선언했다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =정승재 사천시장 예비후보가 16일 오후 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 박동식 시장을 지지 선언하고 있다. 2026.04.16

정 예비후보는 이날 지지선언문을 통해 "정치의 본질은 개인의 성패가 아니라 지역의 미래를 위한 최선의 선택에 있다"며 "사천의 지속 가능한 발전과 안정적인 도약을 위해 어떤 선택이 더 책임 있는 길인지 깊이 고민해 왔다"고 밝혔다.

그는 "박 시장과는 오랜 시간 사천과 서울을 오가며 시정 현안과 정책 방향에 대해 진지한 논의를 이어온 인연이 있다"며 "사천 발전이라는 대의 앞에서 서로의 생각을 존중하며 해법을 함께 모색해 온 동지였다"고 강조했다.

그러면서 4년 전 시장선거 당시 박 후보 선거 유세에 함께했던 점도 언급하며 "경남도의회 의장을 지낸 풍부한 정치 경험과 지역을 이끌 지도자로서의 자질과 비전을 직접 확인했다"고 말했다.

정 예비후보는 "지난 4년간 박 후보는 중앙정부와 국회에 이르는 폭넓은 인적 네트워크를 구축했고, 이를 바탕으로 지역 현안 해결과 미래 준비에 의미 있는 성과를 만들어 왔다"고 평가했다.

그는 경선 경쟁자인 유해남 후보에 대해서는 "충분한 역량과 비전을 갖춘 훌륭한 분"이라고 평가하면서도 "지금 사천이 처한 현실을 냉정하게 바라볼 때 이미 구축된 기반 위에서 성과를 확장하고 지속 가능한 발전을 이어갈 수 있는 리더십이 더욱 필요한 시점"이라고 강조했다.

그는 또 "개인의 이해관계를 넘어 지역 공동체 전체의 이익을 최우선에 두고자 한다"며 "국민의힘 사천시장 후보 경선에서 박동식 후보의 승리를 진심으로 희망하며 지지를 선언한다"고 덧붙였다.

한편 국민의힘 사천시장 후보 경선은 당원 투표(50%)와 여론조사(50%)를 통해 최종 후보를 결정할 예정이다.

m25322532@newspim.com