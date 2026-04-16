中 A주 시총 판도 대격변, 닝더스다이 한때 시총 2위 등극

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A주 시장 시가총액 판도 지각변동

'역대급' 1분기 실적으로 성장 날개

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= '배터리 황제' 닝더스다이(宁德时代, 영덕시대, CATL)가 중국 증시의 전통적인 금융·에너지 거물급 기업들을 제치고 16일 장중 시가총액 2위까지 진입하며 시총 판도를 뒤흔들고 있다.

16일 중국 경제매체 차이렌서에 따르면 닝더스다이는 시가총액에서 중국석유(페트로차이나)와 공상은행(ICBC)을 차례로 추월하며 장중 한때 중국이동(차이나모바일)에 이어 A주 시가총액 순위 2위로 뛰어올랐다.

이날 오전 장 마감 직전 공상은행에 2위 자리를 다시 내주기는 했지만, 신에너지의 상징 기업인 닝더스다이의 시총 상위권 진입은 통신·은행·석유·백주(구이저우 마오타이) 등으로 구축되어 온 A주 시총 판도에 새바람을 일으키고 있다.

중국 경제 전문가들은 중국 A주 시총 순위 변동이 단순히 한 기업의 주가 상승을 넘어, 중국 경제의 구조적 변화와 산업의 세대교체를 극명하게 보여준다는 분석을 내놓고 있다.

16일 정오 기준 A주 시총 순위에서 통신·IT 분야의 중국이동이 1위를 지켰고, 금융 분야의 전통적 강호 공상은행이 2위를 차지했다. '배터리의 황제' 닝더스다이는 주가 급등 속에 중국석유와 구이저우 마오타이를 각각 4위와 5위로 밀어내고 3위에 등극했다.

중국 A주 시총 랭킹 10위권 내에서 은행·보험주가 6~9위를 차지하며 금융 섹터의 체면을 지켰지만, 과거에 비해 영향력은 점차 약화되는 추세다.

대신 신경제가 약진세를 보이고 있다. 닝더스다이는 리튬 배터리 대표 주자로, 공업부련은 AI 컴퓨팅 인프라 제조 대표 주자로 TOP 10에 진입하며 미래 성장 산업이 시장을 주도하고 있음을 보여줬다.

오랫동안 시총 1~3위를 지켜왔던 '황제주' 구이저우 마오타이가 5위까지 밀려난 점은 시장의 자금 흐름이 소비재에서 첨단 기술주 및 전략 산업으로 이동했음을 시사한다.

16일 닝더스다이가 역동적인 주가 흐름을 보인 핵심 동력은 전날 발표된 '어닝 서프라이즈'급 1분기 실적 덕분이다. 실적 보고서에 따르면, 닝더스다이의 2026년 1분기 매출액은 1,291억 3,100만 위안(전년 대비 52.45% 증가)으로 단일 분기 사상 최대치를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 2026.04.16 chk@newspim.com

순이익에서도 닝더스다이는 207억 3,800만 위안(전년 대비 48.52% 증가)을 달성하며 시장의 예상을 훨씬 뛰어넘는 성적표를 내놓았다. 전기차 시장의 내수 경쟁 심화와 글로벌 불확실성 속에서도 50%에 육박하는 수익 성장률을 보였다는 점에 시장은 열광했다.

실적 발표 후 닝더스다이는 전기차에 탑재되는 배터리 용량 증대와 상용차 시장의 본격적인 개화, 그리고 AI 산업 발전에 따른 ESS(에너지저장장치) 수요 확대 등에 대응해 공격적인 경영에 나설 방침을 밝혀 시장의 관심을 끌었다.

일부 분석가들은 닝더스다이의 기업 가치 재평가가 중국의 에너지 안보 전략과 궤를 같이한다는 진단을 내놓고 있다. 닝더스다이가 단순한 전기차 부품회사가 아닌, 중국의 에너지 전환과 안보를 책임지는 전략적 기술 기업이라는 의미다.

16일 중국 궈진증권은 보고서를 통해 "현재 중국의 리튬 자원 대외 의존도는 60%를 상회하며, 지정학적 갈등이 공급망 리스크를 고조시키고 있다"며 닝더스다이가 에너지 독립의 해결사 역할을 하고 있다고 밝혔다.

닝더스다이는 또한 나트륨 이온 배터리(Na-ion)의 상용화로 리튬 의존도를 낮추고 있으며 '태양광과 풍력, ESS와 나트륨 배터리'로 이어지는 자급자족형 에너지 시스템 구축의 핵심 주체가 되고 있다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com