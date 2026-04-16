경기도의회 국힘 "세월호 12주기...재난시스템 강화 '안전한 경기' 실현"

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16일 추모 논평 발표..."생명과 안전 지키는 것은 도의회 제1 책무"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 국민의힘이 세월호 참사 12주기를 맞아 희생자들을 추모하고, 도민들이 안심하고 일상을 누릴 수 있는 '체계적인 재난관리시스템' 구축에 총력을 다할 것을 약속했다.

'체계적인 재난관리시스템' 구축에 총력을 다할 것을 약속했다. [사진= 경기도의회 국민의힘]

도의회 국민의힘은 세월호 참사 당일인 16일 논평을 통해 "희생자분들의 명복을 빌며, 유가족과 생존자 여러분께 깊은 위로를 전한다"고 밝혔다.

도의회 국민의힘은 "그날 이후 우리의 봄은 마냥 설레지만은 않은 먹먹한 계절이 됐다"며 "파란 하늘을 수놓은 벚꽃 뒤로 기억과 약속을 잊지 말라는 노란 리본이 봄바람에 날리고 있다"고 소회를 전했다.

이어 참사 이후 국민 안전의식 제고와 안전 문화 확산을 위해 제정된 '국민안전의 날' 등 긍정적인 변화를 언급하면서도, 우리가 마주한 안전의 현주소는 여전히 불안하다는 점을 짚었다.

국민의힘은 변화하는 재난 환경에 대한 선제적 대응을 강조했다. 논평은 "예측 불가능한 자연 재난과 사회적 재난이 끊임없이 일상을 위협하고 있다"며 "이에 따라 보다 체계적이고 기민한 재난관리시스템이 절실히 요구되는 실정"이라고 진단했다.

특히 "도민의 생명과 안전을 지키는 것은 도의회의 제1 책무"라며, 이를 의정 활동의 최우선 기치로 삼아 모든 도민이 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 정진하겠다는 의지를 피력했다.

도의회 국민의힘은 다시 한 번 희생자들의 영면을 기원하며 "모든 도민이 안심하고 일상을 향유하는 '안전한 경기도'를 만드는 길에 모든 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.

세월호 12주기를 맞아 경기도의회 여야가 한목소리로 안전 대책 강화를 외치는 가운데, 국민의힘은 시스템 중심의 실질적인 재난 대응 체계 마련을 정책적 대안으로 제시하며 추모의 뜻을 전했다.

beignn@newspim.com