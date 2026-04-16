권칠승 행안위원장 "생명안전기본법 제정 속도낼 것…안전 패러다임 전환"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

세월호 참사 12주기 추모

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 권칠승 국회 행정안전위원장은 16일 세월호 참사 12주기를 추모하며 '생명안전기본법' 제정에 속도를 내겠다고 밝혔다.

권 위원장은 이날 페이스북을 통해 "희생자분들의 명복을 빌며, 여전히 아픔을 안고 계신 유가족과 생존자 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 이같이 밝혔다.

권칠승 국회 행정안전위원장 [사진=뉴스핌DB]

그는 "세월호 참사 이후 우리는 안전한 사회를 만들겠다고 약속했다"며 "그러나 사회적 비극은 반복되고 있다"고 지적했다.

권 위원장은 "사후 수습 위주의 대응으로는 국민의 생명을 온전히 지킬 수 없다"며 "이제는 안전의 패러다임 전환이 필요하다"고 꼬집었다.

그러면서 "생명안전기본법 제정에 속도를 내겠다"며 "이는 참사 피해자의 권리를 법적으로 명시하고 비극의 원인을 철저히 규명하며 그 결과를 토대로 재발 방지책을 실현하는 장치가 될 것"이라고 강조했다.

권 위원장은 "동료 의원들과 힘을 모아 모두가 함께하는 생명안전기본법이 통과될 수 있도록 행정안전위원장으로서 맡은 바 소임을 다하겠다"고 약속했다.

jeongwon1026@newspim.com