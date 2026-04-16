남원시, 옻칠목공예대전 대통령상 첫 수상작 선정

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남진우 '나전 국화문 의복함' 최고상 영예

청년작가 참여 확대 전통공예 활성화 기대

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시는 '제29회 대한민국 옻칠 목공예대전'에서 남진우 작가의 '나전 흉배 국화문 의복함'을 대통령상 수상작으로 최종 선정했다고 16일 밝혔다. 단일 공예 분야에서 대통령상 훈격이 부여된 것은 이번이 처음이다.

이번 대전은 지난 8일부터 15일까지 전문가와 일반 참관인이 참여한 심사를 거쳐 총 47점의 수상작이 확정됐다. 심사는 현장 평가와 이의신청 절차까지 포함해 공정성과 투명성을 강화했다.

제29회 대한민국 옻칠 목공예 대전(대상_남진우_나전 흉배 국화문 의복함)[사진=남원시] 2026.04.16 gojongwin@newspim.com

대통령상 수상작은 조선시대 관복함 형식을 현대적으로 재해석한 작품으로, 목심저피칠기 기법과 나전 장식이 결합된 점이 특징이다. 형태감과 색채 배치, 섬세한 문양 표현에서 높은 완성도를 인정받았다.

특히 이번 대전에서는 30대 이하 신진작가 참여율이 전년 대비 57% 증가하며 세대교체 흐름이 뚜렷하게 나타났다. 전통 기법에 현대적 디자인을 접목한 작품들이 다수 출품돼 전반적인 수준을 끌어올렸다는 평가다.

시상식은 오는 5월 1일 열리며, 수상작 전시는 남원과 전주, 서울 등에서 순차적으로 진행될 예정이다.

남원시는 옻칠 목공예의 체계적 계승을 위해 공립 '남원현대옻칠목공예관' 건립도 추진 중이다. 해당 시설은 2027년 개관을 목표로 하고 있다.

시 관계자는 대통령상 격상에 걸맞은 작품들이 발굴됐다며, 향후 공예관을 중심으로 한국 옻칠 목공예의 세계화를 이끌겠다고 밝혔다.

gojongwin@newspim.com