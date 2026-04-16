경기도서관, 공공기관 간 협업 '지-콜라보' 프로그램 운영

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"도서관, 경기도경제과학진흥원 협업 프로젝트 '지-콜라보(G-Collabo)' 운영"

"기후환경 중심에서 인공지능(AI) 분야까지 확대·초·중등 대상 로봇공학 체험"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도서관은 경기도경제과학진흥원 협업 프로젝트 '지-콜라보(G-Collabo)'를 기후환경 중심에서 인공지능(AI) 분야까지 확대하고, 오는 6월까지 초·중등 대상 로봇공학 체험 프로그램을 운영한다고 16일 밝혔다.

경기도서관 전경. [사진=뉴스핌 DB]

지-콜라보는 경기도 공공기관 간 협업을 통해 다양한 콘텐츠를 운영하는 프로젝트로, 이달 기후환경 분야에서 처음 시작됐다.

양 기관은 디지털 전환에 따른 교육 수요 확대에 대응하기 위해 협업 범위를 AI·SW 분야로 넓히고, 향후 협업 주제를 단계적으로 확대할 계획이다.

프로그램은 4월 18일부터 6월 27일까지 10주간 경기도서관에서 초등학교 4~6학년 대상 7회, 중학생 대상 3회 과정으로 나눠 운영된다.

참가자는 인공지능과 컴퓨팅 기술이 실생활과 로봇 공학에 어떻게 활용되는지 체험 중심으로 배우게 된다. 이론 전달보다 실습과 경험에 초점을 맞춘 프로그램이다. 참가 신청과 세부 일정은 경기도서관 누리집(library.kr)에서 확인할 수 있다.

윤명희 경기도서관장은 "이번 교육을 시작으로 공공기관과 대학, 민간기관과의 협력을 확대할 계획"이라며 "앞으로도 다앙한 기관들과의 협업을 기반으로 도민이 체감할 수 있는 교육과 콘텐츠를 확대해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com