LS에코에너지 베트남법인, 美 230kV급 초고압 케이블 인증

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북미 전력망 시장 진입 기반 확보

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LS에코에너지의 베트남 생산법인 LS-비나(VINA)가 미국 전력 프로젝트 참여를 위한 초고압 케이블 인증을 획득했다.

LS에코에너지는 16일 LS-VINA가 네덜란드의 글로벌 공인 시험기관 KEMA로부터 230kV급 초고압 케이블 품질 인증을 받았다고 밝혔다. 이번 인증은 미국 전력 프로젝트에서 요구되는 규정을 충족해 획득했으며, LS-VINA는 이를 통해 미국 내 대형 전력 인프라 프로젝트에 납품할 수 있는 자격을 확보했다.

LS에코에너지 베트남 생산법인 LS-VINA 전경. [사진=LS에코에너지]

북미 전력 시장은 인공지능(AI) 데이터센터 확대와 노후 전력망 교체 수요 증가로 송전 인프라 투자가 늘고 있다. 초고압 케이블을 안정적으로 생산·공급할 수 있는 현지 제조사가 제한적인 상황이다.

LS-VINA는 유럽과 아시아 시장 경험을 바탕으로 초고압 케이블 경쟁력을 강화해 왔으며, 이번 인증으로 북미 시장까지 대응하는 글로벌 생산 거점으로 사업을 확대하고 있다.

LS에코에너지는 고부가가치 제품 중심의 사업 구조 전환을 통해 국내 전선 업계 평균(3~4%)을 웃도는 약 7%의 영업이익률을 기록하고 있다.

이상호 LS에코에너지 대표는 "이번 인증은 북미 시장까지 대응하는 글로벌 거점으로 도약하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com