씨이랩, AI 영상분석 플랫폼 'XAIVA' GS인증 1등급 획득

아스트라고 이어 연속 최고등급…공공 안전시장 본격 진출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 AI 소프트웨어 전문 기업 씨이랩은 자사의 핵심 AI 영상분석 플랫폼 'XAIVA(엑스아이바)'가 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 소프트웨어 품질인증 최고 등급인 'GS(Good Software)인증 1등급'을 획득했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 GS인증은 과학기술정보통신부가 주관하여 ISO/IEC 국제 표준 기반의 8개 품질 특성을 엄격히 시험·평가하는 국가 공인 인증 체계다. 이번 성과는 씨이랩이 GPU 오케스트레이션 솔루션 'AstraGo(아스트라고)'에 이어 주력 제품군에서 연속으로 최고 등급을 획득했다는 점에서 의미가 크며, 기업 전반의 소프트웨어 엔지니어링 역량이 글로벌 표준에 도달했음을 입증하는 성과다.

특히 XAIVA는 산업 현장의 실시간 안전을 책임지는 고성능 AI 영상분석 솔루션으로, 130종 이상의 비전언어모델(VLM)을 탑재해 정밀한 상황 인지 능력을 갖췄다. 작업자의 낙상, 보호구 미착용, 화재 및 침입 등 복합적인 위험 상황을 99% 이상의 높은 정확도로 검출하며, 100ms 이내의 초저지연 처리를 통해 즉각적인 사고 대응이 가능하다.

[사진=씨이랩]

또한 제품 라인업은 대형 현장용 'XAIVA Safety', 중소사업장 및 국방 분야에 최적화된 엣지형 'XAIVA ON-DEVICE', 클라우드 기반의 대용량 분석 서비스 'VidiGo'로 세분화하여 엔터프라이즈부터 공공 부문까지 폭넓은 시장 수요에 유연하게 대응할 수 있는 사업 구조를 완성했다.

이번 인증은 씨이랩의 공공 시장 매출 확대를 견인할 강력한 촉매제가 될 것으로 전망된다. GS인증 1등급 획득 시 조달청 제3자 단가계약 및 나라장터 등록이 가능해지며, 공공기관의 우선구매 대상 지정 및 기술성 평가 가산점 등 제도적 혜택을 누리게 된다.

회사 측은 이미 한국인터넷진흥원(KISA)의 지능형 CCTV 성능인증을 보유하고 있어, 이번 GS인증과 함께 공공기관 도입에 필수적인 '이중 공인 인증 체계'를 완비하게 됐다고 설명했다. 이는 진입 장벽이 높은 공공·국방 안전 시장에서 독보적인 수주 경쟁력을 확보했음을 의미한다.

거시적인 시장 환경도 우호적이다. 2024년부터 중대재해처벌법이 5인 이상 사업장으로 전면 확대됨에 따라 기업들의 AI 안전 솔루션 도입은 경영 리스크 관리를 위한 필수 투자가 되었다. 더욱이 올해부터 스마트 안전장비 도입 비용이 산업안전보건관리비에서 100% 인정되는 정책적 지원이 뒷받침되면서, 현장의 비용 부담 완화에 따른 수요 폭발이 기대되는 시점이다.

씨이랩은 이러한 규제 강화와 정책적 기회를 활용해 제조 및 건설 현장의 레퍼런스를 국방 및 행정 공공 영역으로 빠르게 확장하며 실적 성장을 본격화한다는 전략이다.

윤세혁 씨이랩 대표이사는 "이번 XAIVA의 GS인증 1등급 획득은 자사가 보유한 AI 기술의 신뢰성과 완성도를 다시 한번 시장에 증명한 것"이라며 "KISA 인증과 GS인증이라는 양대 공신력을 바탕으로 중대재해 예방 수요가 급증하는 산업 현장과 공공 안전 시장에서 시장 지배력을 확고히 다져 나가겠다"고 강조했다.

nylee54@newspim.com