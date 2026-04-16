거제시, 5성급 프리미엄 호텔·친환경 선박기자재 공장 건립

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더봄플러스, 4650억 원 투입 453규모 호텔

에스엔시스, 200억 원 투자 30명 이상 고용

[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제 5성급 프리미엄 호텔과 친환경 선박 기자재 공장이 새로 들어선다. .

거제시는 15일 경남도청 도정회의실에서 ㈜더봄플러스, 에스엔시스㈜와 투자협약을 체결했다.

더봄플러스는 당초 고현동 일원에 생활형 숙박시설을 추진했지만, 4650억 원을 투입해 453실 규모의 글로벌 체인 5성급 호텔과 컨벤션 시설로 계획을 바꿨다.

변과용 경남 거제시장(가운데)가 15일 경남도청 도정회의실에서 ㈜더봄플러스, 에스엔시스(주)와 와 체결한 투자협약서를 선보이고 있다.[사진=거제시] 2026.04.16

2030년 운영을 목표로 하는 이 사업은 400여 명의 신규 일자리 창출과 함께 지역 관광 인프라 확충이 기대된다.

호텔은 거제시가 장기간 추진해온 컨벤션센터 유치 및 MICE 산업 기반 조성과 맞물려 지역 숙박·서비스 인력 수요 확대에 기여할 전망이다. 최근 조선업 경기 회복세에 따라 국내외 산업 관계자들의 비즈니스 체류 수요 증가에도 대응하게 된다.

또 다른 협약 참여 기업인 에스엔시스는 삼성중공업에서 2017년 분사한 친환경 조선기자재 전문기업이다. 이 회사는 2021년 '벤처창업진흥 유공' 대통령 표창을 받았으며, 내년 코스닥 상장을 추진 중이다.

에스엔시스는 연초면 오비리 일원에 200억 원을 투입해 배전반 및 평형수 처리시스템 등 친환경 선박기자재 생산공장을 신설한다. 신규 고용은 30명 이상이 예상된다.

시는 이번 투자가 지역 관광산업 경쟁력 강화뿐 아니라 조선해양 산업의 친환경 전환을 견인할 것으로 보고 있다.

변광용 시장은 "이번 투자협약은 거제의 미래 성장동력을 확보하는 중요한 계기"라며 "균형 잡힌 산업 생태계를 구축하고, 기업이 안정적으로 투자할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com