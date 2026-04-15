국민의힘 경남도당, 남해 류성식·함안 조영제·산청 유명현 등 공천 확정

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 경남도당 공천관리위원회는 15일 회의를 열고 남해·함안·산청군 기초단체장과 사천·밀양 등 광역의원 경선 후보를 확정·발표했다.

국민의당 경남도당 전경[사진=국민의힘 경남도당] 2020.10.20

공천위는 최종 후보로 남해군수에 류성식 새남해농협 조합장을, 함안군수에 조영제 경남도의원을, 산청군수에 유명현 전 경남 균형발전본부장을 각각 확정했다. 이들 후보는 지역 농업·의정·행정 경력을 바탕으로 본선 경쟁력을 인정받았다.

광역의원 부문에서는 사천1 김규헌(사천시의회 의장), 사천2 최갑현(전 사천시의회 의장), 밀양2 민경우(전 밀양시 새마을회 지회장), 거창1 박주언(경남도의회 문화복지위원장), 거창2 공재권(전 경찰청 총경), 산청 신종철(경남도의회 의원), 함양 권대근(함양군의회 의원), 합천 이필호(전 합천군 공무원), 하동 김구연(경남도의회 의원)을 경선 최종후보로 확정했다.

공천위는 "각 후보의 도덕성·정책 이해도·지역 대표성을 종합 검토해 결정했다"고 말했다.

지역 정치권에서는 기초단체장 공천이 농업·지방행정 전문가 중심으로 광역의원은 의정·공무원·시의회 경험자를 우선 배치한 점에 관심을 보인다. 국민의힘 경남도당은 이번 공천으로 6·3 지방선거 승리를 다지는 기반을 마련했다.

news2349@newspim.com