(화요일·음력 3월5일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월21일(화요일·음력 3월5일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 기울어 가는 형국에 많은 생각이 떠오르겠다.
72년생 : 뜻 통하는 사람을 만날 수 있겠다.
84년생 : 아름다운 음악을 들으며 미래를 설계하겠다.
96년생 : 따뜻한 사람을 만나 따뜻한 밥을 먹겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 돌다리도 두드리고 가는 것이 좋겠다.
73년생 : 다시 복기해 보면 좋은 결과를 얻겠다.
85년생 : 생각보다 위험한 신호일 수 있겠다.
97년생 : 모험하면 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 꼼꼼하게 살펴보는 것이 좋겠다.
74년생 : 변화를 시도하는 것이 좋겠다.
86년생 : 물러나는 것이 좋겠다.
98년생 : 행동을 가볍게 하면 손해를 보겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 하는 일마다 잘 풀리겠다.
75년생 : 앞만 보고 달려가는 좋겠다.
87년생 : 밀고 나가는 것이 좋겠다.
99년생 : 행복하지 않은 날이 없겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 횡재수가 몰려오겠다.
76년생 : 매사가 원만하게 흘러가겠다.
88년생 : 투자한 만큼 큰 이익을 보겠다.
00년생 : 뜨거운 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 매사가 행복으로 다가오겠다.
77년생 : 시린 겨울은 아주 가버리고 좋은 봄날이겠다.
89년생 : 곧 뜻한 것을 이루는 좋은 일이 생기겠다.
01년생 : 체면을 살리는 것이 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 투자하면 크게 돈을 벌 수 있겠다.
78년생 : 생각하지 못한 이익이 나겠다.
90년생 : 눈에 보이게 성과가 나타나겠다.
02년생 : 희망의 빛이 보이기 시작하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 새로운 일을 시작하면 좋은 소식이 있겠다.
79년생 : 말조심, 몸조심해야 하겠다.
91년생 : 만남을 피하는 것이 좋겠다.
03년생 : 도전, 도전만이 목적을 달성할 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 은근과 끈기가 요구되겠다.
80년생 : 사람으로 손해 보겠다.
92년생 : 거침없이 밀어붙이는 것이 좋겠다.
04년생 : 하고 싶은 대로 일을 저지르고 보는 것이 좋겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 주변을 잘 돌아보아야 하겠다.
81년생 : 생각했던 것 보다, 좋은 결과가 있겠다.
93년생 : 몸과 마음을 굳게 먹어야 하겠다.
05년생 : 주변을 의식하지 말고 밀고 가는 것이 좋겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 소망했던 일이 성사되겠다.
82년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
94년생 : 뜻대로 일이 풀려나가겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 준비하고 노력한 만큼 성과가 있겠다.
83년생 : 노력만이 신의 한 수라는 것을 알겠다.
95년생 : 사랑하는 사이로 발전하겠다.