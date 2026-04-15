최윤홍 부산교육감 예비후보, 부산 강서구서 '학부모 소통 간담회'

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 최윤홍 부산교육감 예비후보는 15일 낮 12시 부산 강서구에서 지역 학부모들과 함께 '학부모 소통 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 학생 과밀로 인해 학교 신설과 교육 인프라 확충이 충분히 뒤따르지 못하고 있다는 지역 학부모들의 우려를 듣고, 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

최윤홍 부산교육감 예비후보(가운데)가 15일 오후 12시 부산 강서구에서 지역 학부모들과 함께 '학부모 소통 간담회'를 진행하고, 기념사진을 찍고 있다. [사진=최윤홍 부산교육감 예비후보] 2026.04.15

간담회에서는 ▲명지·에코델타시티의 학교 수요 급증과 중·고교 과밀 문제▲통학거리와 통학안전 문제▲돌봄과 방과후 공백 문제▲특수교육과 통합교육 수요 증가▲신도시 개발 속도와 교육 인프라 속도의 불일치 등을 집중적으로 제기했다.

이에 최 예비후보는 "교육정책은 책상 위에서 만드는 것이 아니라 아이를 키우는 학부모의 현실 속에서 출발해야 한다"며 "강서구는 부산에서 가장 빠르게 변화하는 지역 가운데 하나인 만큼, 학교 신설과 재배치, 통학 안전 대책, 돌봄체계 보강을 보다 선제적으로 준비해야 한다"고 답했다.

그러면서 "부산교육은 이제 공급자 중심이 아니라 학부모와 학생의 삶을 중심에 두고 다시 설계돼야 한다"며 "강서구 교육현안에 대한 현실적인 대안을 마련하고, 현장과 소통하는 교육감이 되겠다"고 강조했다.

최 예비후보는 "권역별 학부모 간담회를 순차적으로 이어가며 지역마다 다른 교육현안을 세밀하게 듣겠다"며 "현장에서 나온 학부모들의 소중한 목소리를 충실히 반영해 부산교육의 현실에 맞는 공약정책을 향후 발표하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com