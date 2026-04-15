경남도, 창업페스티벌 'GSAT 2026' 개최…14개국 40개 기관 참여

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대·중견기업, 투자사-창업기업 간 일대일 매칭

경남 주력산업, 창업생태계 등 유명 석학 강연

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 새로운 도전의 시작이 성장의 기회로 이어지는 창업페스티벌을 마련했다.

이미화 경남도 산업국장은 15일 도청 프레스센터 브리핑에서 29일부터 30일까지 이틀간 창원컨벤션센터에서 글로벌 융복합 창업페스티벌 'GSAT 2026(지샛)'을 개최한다고 15일 밝혔다.

중소벤처기업부 공동 주최로 열리는 이번 행사가 경남의 제조·콘텐츠 역량에 AI를 접목한 도민 체감형 축제이다.

이미화 경남도 산업국장(가운데)이 15일 도청 프레스센터에서 글로벌 융복합 창업페스티벌 GSAT 2026(지샛)' 개최와 관련해 브리핑을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.15

GSAT는 경남(Gyeongnam/Global/Growth)의 과학(Science)·예술(Art)을 융합한 글로벌 기술(Technology) 창업 축제를 뜻한다.

도 단위 최초 전국 규모 행사로 2024년 시작, 올해 3회째를 맞아 국내 대표 창업 페스티벌로 도약을 목표로 한다. 올해는 경남 주력·콘텐츠 산업에 피지컬 AI를 핵심 주제로 누구나 미래 기술을 경험하는 장으로 설계했다.

대·중견기업 24곳(두산에너빌리티·삼성전자·현대자동차그룹·LG전자 등)과 투자사 90곳이 스타트업과 1대1 밋업을 벌인다. 작년 대비 기업 7곳·투자사 39곳 늘어 최대 규모다.

대기업관에서 오픈이노베이션 사례를 전시하고 비즈니스 네트워킹을 90개사로 확대 운영한다. 로렌스 모로니(전 구글 AI 리더·현 ARM AI 디렉터)가 기조연설 후 뇌과학자 장동선과 대담한다. AI·딥테크·창업생태계·우주항공·원전에너지·문화콘텐츠 등 5개 분야 강연에 EO스튜디오 김태용·전 엔비디아 유응준·과학 커뮤니케이터 궤도 등이 참여한다.

창업경진대회(G-Pitch)에는 청년·중장년·외국인 260여 팀이 도전, 본선 23팀(청년10·중장년10·외국인3)이 경쟁한다. 작년 우승 '트윈위즈'는 환경창업대전 우수상과 글로벌 인증을 받았다. 글로벌관은 14개국 40개 기관·기업이 참여하며 두바이 ABRA벤처스·싱가포르 ACE 등 13곳이 국내 스타트업과 투자 밋업을 한다.

25개 창업지원기관이 27개 프로그램(한국산업은행 V-Launch·한국엔젤투자허브 Angel with Tips·해커톤 등)을 펼치고 원스톱 지원센터·JOB 창출관도 운영한다. NEXT메이커관·산업창업관·신기술 체험관에서 휴머노이드 로봇·LG전자 CLOiD 등 전시하고 F&B관으로 로컬 브랜드 미식을 선보인다.

경남 청년 예술인 공연과 두산에너빌리티·LG스마트파크 공장투어도 마련했다. 도는 창업 문화를 확산시키고 14개국 참여로 글로벌 생태계를 강화하며 스타트업의 기술 성장과 자금 유치를 도모한다.

이미화 국장은 "이번 축제는 경남이 보유한 제조·콘텐츠 역량에 피지컬AI 기술을 더해 경남이 글로벌 혁신 창업의 메카임을 확고히 할 것이다"며, "GSAT 2026을 통해 스타트업이 도전하고, 투자를 통해 성장하며, 글로벌 시장으로 확장하는 선순환 구조를 경남에 안착시킬 것"이라고 말했다.

news2349@newspim.com