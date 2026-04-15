김대중 교육감 예비후보 "전남광주, 대한민국 K-교육특별시로"

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교육행정통합 완수·4대 비전 제시

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김대중 전남광주특별시교육감 예비후보가 전남광주를 '대한민국 K-교육특별시'로 만들겠다며 출마를 공식 선언했다.

김 예비후보는 전남과 광주 교육행정 통합을 완수하고 미래교육 중심도시로 도약시키겠다는 구상을 15일 밝혔다.

그는 이날 광주YMCA와 오후 전라남도교육청 기자실에서 잇따라 기자회견을 열고 "학생 생애책임교육으로 새로운 100년 교육을 설계하고 글로컬 미래교육으로 세계로 도약하는 메가시티의 초석을 다지겠다"고 말했다.

그는 전남·광주 재통합을 "단순한 행정결합이 아니라 지역발전의 '빛의 혁명'"으로 평가하며 "통합특별시를 서울에 버금가는 교육특별시로 키워 국가교육을 선도하고 지역소멸 위기를 극복하겠다"고 강조했다.

김대중 전남광주통합특별시교육감 예비후보가 15일 전남교육청 기자실에서 전남광주특별시교육감 출마를 선언하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.04.15 ej7648@newspim.com

김 예비후보는 전남교육감 재임 기간 "전국 최초 전남학생교육수당을 도입하고 '2024 대한민국 글로컬 미래교육박람회'로 '2030교실' 등 미래교육의 방향을 제시했다"며 "성과를 통합특별시 차원에서 확장하겠다"고 밝혔다.

그는 핵심 교육비전으로 ▲민주주의 교육▲학생생애책임 교육▲인재양성▲평생문화 교육 등 4대 방향을 내세웠다.

민주주의 교육은 호남 정신과 정체성에 기반한 민주시민 교육을 제도화하고 대한민국 민주주의 전당 건립을 추진하는 내용이다. 학생생애책임 교육은 출생부터 사회진출까지 AI·빅데이터 기반 'DJ교육케어' 시스템으로 학습·진로를 지원한다는 계획이다.

인재양성 목표로는 AI·에너지 교육밸리 조성과 초·중·고·대학 연계 인재양성 체계 구축을 제시했다. 그는 "교육과 산업이 선순환하는 500만 메가시티를 실현하겠다"고 밝혔다.

또 평생문화교육 분야에서는 교육도서관 중심 AI 기반 평생학습 플랫폼을 통해 시민 누구나 배우는 도시를 조성하겠다고 말했다. 김 예비후보는 "가까운 이웃을 기쁘게 하면 먼 곳에서도 찾아온다"며 "청년이 떠나지 않고 기회가 모이는 도시, 지역발전의 '빛의 혁명'을 시민과 함께 이루겠다"고 밝혔다.

그는 공식 출마에 앞서 이날 오전 국립5·18민주묘지를 참배하며 선거 행보를 시작했다. 곡성 출신인 김 예비후보는 전남대 재학 중 5·18민주화운동을 경험했으며 전교조 활동과 지방의원·의회 의장을 거쳐 교육과 자치 현장을 두루 밟았다.

ej7648@newspim.com