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해남 가족어울림센터 8만 명 이용…지역 대표 가족복지시설로 자리

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  • 해남군 가족어울림센터가 15일 지난 해 8만3146명이 이용했다고 밝혔다.
  • 2023년 3월 개관 후 프로그램 만족도 평균 4.8점 이상을 기록했다.
  • 올해 프로그램 체계를 개편해 참여 대상을 확대하고 가족 문화를 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

프로그램 만족도 4.8점 이상 '호응'

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남군 가족어울림센터가 지난해 8만3천여 명이 이용하며 지역 대표 가족복지 거점으로 자리 잡고 있다.

15일 해남군에 따르면 지난해 한 해 가족어울림센터 이용자는 총 8만 3146명으로 집계됐다.

해남군 가족어울림센터. [사진=해남군] 2026.04.15 ej7648@newspim.com

센터는 국공립어린이집, 다함께돌봄센터, 장난감도서관, 실내놀이터, 가족센터, 공동육아나눔터, 동네부엌 등 다양한 시설을 한 공간에 갖춘 복합 가족복지시설로 2023년 3월 개관 이후 통합 가족서비스를 제공하고 있다.

군에 따르면 지난해 주요 프로그램 만족도 조사 결과 평균 4.8점(5점 만점) 이상으로 매우 높은 평가를 받았다. 가족코칭스쿨의 경우 90회 과정에 1849명이 참여해 평균 4.89점을 받았고 오감·신체발달 놀이교실은 4.98점으로 가장 높은 만족도를 기록했다.

동네부엌 프로그램은 가족·청년·어르신 등 다양한 계층이 참여한 120회 과정에 1986명이 참여해 평균 4.82점을 보였다. 관내 13개 면을 순회한 '가족어울림 추억만들기'에는 308명이 참여해 만족도 4.86점을 나타냈다.

군은 올해(2026년) 프로그램 체계를 개편해 참여 대상을 확대하고 가족 참여형 문화를 강화할 계획이다. 기존 가족코칭스쿨은 도란도란 가족놀이터(54회기, 1376명), 가족 마음 잇기(8회기, 360명), 마음 쏙 가족교육(14회기, 340명) 등 세분화된 과정으로 운영된다.

또 동네부엌은 마주봄 가족요리교실, 테마요리교실, 글로벌-K 요리 아카데미, '해남의 맛 해남밥상' 등 107회기에 1676명 참여를 목표로 하며 지역 특산물 활용 체험 프로그램도 새롭게 선보일 예정이다.

가족어울림 추억만들기는 6회기로 재편해 참여 대상을 늘리고 프로그램을 심화한다.

ej7648@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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