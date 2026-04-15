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[특징주] 드림시큐리티 등 양자암호 테마 상한가…엔비디아 양자AI 진출 수혜

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AI 핵심 요약

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  • 엔비디아가 14일 아이싱 양자 AI 모델 공개했다.
  • 15일 양자암호·컴퓨팅 관련주가 29%대 급등했다.
  • 드림시큐리티 등 테마 거래대금 1조원 넘었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

젠슨 황 "AI가 양자의 운영체제"
양자컴 시장, 오는 2030년 110억달러 돌파 전망

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 엔비디아의 양자컴퓨팅 분야 진출 소식과 아이온큐의 기술 성과 발표가 맞물리며 양자암호·양자컴퓨팅 관련주가 일제히 강세를 보이고 있다.

15일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시21분 기준 드림시큐리티는 전일 대비 630원(+30.00%) 오른 2730원에 거래되고 있다. 큐에스아이는 4040원(+29.99%) 오른 1만7510원, 알엔엑스는 400원(+29.96%) 오른 1735원, 아이씨티케이는 5290원(+29.95%) 오른 2만2950원, 파인테크는 191원(+29.94%) 오른 829원에 각각 거래되고 있다. 이 밖에 아이티센피엔에스·엑스게이트·케이씨에스·라온시큐어·포톤 등도 일제히 29% 내외의 상승세를 기록했다. 테마 전체 거래대금은 1조3311억원에 달했다.

시가총액 상위 종목으로는 SK텔레콤이 3250원(+3.40%) 오른 9만8750원, KT가 600원(+0.93%) 오른 6만4800원, LG유플러스가 200원(+1.14%) 오른 1만7670원에 거래되고 있다. 쏠리드는 1570원(+9.30%) 오른 1만8450원, 우리로는 2050원(+17.28%) 오른 1만3910원을 기록했다.

엔비디아의 젠슨 황 최고경영자. [사진=블룸버그통신]

전날 엔비디아는 세계 최초의 오픈소스 양자 인공지능(AI) 모델 패밀리인 '아이싱(Ising)'을 공개하며 양자컴퓨팅 시장 진출을 공식화했다. 아이싱은 양자 프로세서 보정과 양자 오류 수정이라는 두 가지 핵심 과제를 해결하기 위해 설계됐다. 양자 오류 수정 디코딩에서 기존 오픈소스 산업 표준인 파이매칭(pyMatching) 대비 최대 2.5배 빠른 처리 속도와 3배 높은 정확도를 구현한 것이 특징이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "AI가 양자 머신의 운영체제가 돼 불안정한 큐비트를 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 양자-GPU 시스템으로 전환할 것"이라고 밝혔다.

한편 아이온큐를 포함한 주요 양자컴퓨팅 기업과 하버드대, 페르미국립가속기연구소 등 글로벌 연구기관이 아이싱 도입에 나섰다. 여기에 미국 양자컴퓨팅 기업 아이온큐가 두 개의 트랩 이온 양자 시스템을 광자로 상호 연결하는 데 성공했다는 기술 성과도 발표되면서 테마 전반에 수급이 집중됐다.

dconnect@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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