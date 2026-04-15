중국 GPU 6만장 AI 슈퍼컴퓨터 가동

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국이 AI(인공지능) 연산에 특화된 초대형 슈퍼컴퓨터를 가동하기 시작했다.

중국 최대 규모의 과학 AI 컴퓨팅 클러스터가 14일 허난(河南)성 정저우(鄭州)시에 있는 국가 초고성능 컴퓨팅 단지에서 정식 가동에 돌입했다고 중국 인민일보가 15일 전했다.

AI 컴퓨팅 클러스터는 AI 연산에 특화된 슈퍼컴퓨터라고 할 수 있다. 기존의 슈퍼컴퓨터가 CPU(중앙 처리 장치)로 이루어져 있어서 복잡한 계산을 수행할 수 있었다면 AI 컴퓨팅 클러스터는 GPU(그래픽 처리 장치)로 이루어져 있어서 반복 상황에서 패턴 찾기에 유용한 특징이 있다.

정저우의 AI 컴퓨팅 클러스터는 지난 2월 5일 시험 운영을 시작했다. 시험 운영 초기에는 3만 개의 중국산 AI 반도체가 투입됐다. 그리고 정식 가동 시점에는 6만 개의 중국산 AI 반도체가 구동되는 수준에 도달했다.

6만 개의 AI 반도체는 화웨이, 캠브리콘, 알리바바, 하이곤 등 중국의 반도체 업체들이 제작한 것으로 추정되고 있다. 이 중 화웨이의 비중이 가장 높을 것으로 관측된다.

AI 컴퓨팅 클러스터는 이미 몇 건의 연구 성과를 창출해 냈다. 매체에 따르면 AI 컴퓨팅 클러스터는 신약 개발을 위한 단백질 접힘 시뮬레이션을 수행했으며, 기존에는 몇 년 걸릴 연구 작업을 몇 시간에 마무리했다.

또한 1조 개 원자 규모의 물 분자 시뮬레이션 작업도 수행했다. 이는 물속 분자 움직임을 계산해 내는 작업으로 신소재 연구에 활용된다. 과거에는 불가능했던 수준의 정밀 연구가 가능해졌다는 평가를 받는다. 이와 함께 비행기 주변 공기 흐름을 계산하는 작업도 수행했다.

AI 컴퓨팅 클러스터는 다른 지역의 AI 컴퓨팅 및 슈퍼컴퓨터와 연결되어 공동 작업을 수행할 수도 있다. 현재 연결된 컴퓨팅 자원을 통합하면 정저우 AI 컴퓨팅 클러스터는 CPU 300만 개와 GPU 20만 개를 연결할 수 있다.

중국의 대학, 연구소, 기업은 정저우 AI 컴퓨팅 클러스터를 사용할 수 있다.

매체는 "이번 컴퓨팅 클러스터 정식 가동으로 인해 기존에 오랜 시간이 걸리던 과학 연구를 훨씬 빠르게 진행할 수 있게 되고, 중국이 AI 산업 경쟁에서 우위를 확보하는 데 중요한 역할을 할 것"이라고 평가했다.

정저우에 위치한 AI 컴퓨팅 클러스터 모습 [사진=인민망 캡처]

ys1744@newspim.com