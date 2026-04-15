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광명시, 위기가구 자체 특별점검 추진…"복지 사각지대 해소"

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  • 광명시가 15일 위기가구 자체 특별점검을 추진한다.
  • 5월 29일까지 단전·체납 등 고위험군 280명을 직접 방문한다.
  • 위기 시 즉시 지원 연계하고 연락 안 되는 가구는 지속 관리한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최혜민 부시장 "필요한 지원이 제때 닿을 수 있도록 촘촘한 복지안전망 강화"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 복지 사각지대 해소를 위해 위기가구를 직접 찾아 나선다.

시는 오는 5월 29일까지 약 2개월간 '2026년 위기가구 자체 특별점검'을 추진한다고 15일 밝혔다.

광명시청 전경. [사진=광명시]

시에 따르면 최근 울주군·임실군 등에서 복지 사각지대 가구의 사망 사건이 잇따르는 가운데 지원이 절실하지만 행정의 손길이 닿지 못한 가구를 선제적으로 발굴하고 고독사를 예방하기 위해 마련했다.

조사 대상은 총 280명이다. 일용근로 중장년 1인 가구 중 미취업자 148명, 위기징후 분석 대상자 중 장기 미접촉 고립 가구 37명, 고령의 통합돌봄 우선 관리 가구 95명으로 구성했다.

단전·단수, 통신비 체납, 의료기관 장기 미이용 등 복합적인 위기 징후를 가진 고위험군을 복지사각지대 발굴시스템으로 추출해 선정했다.

점검은 각 동 행정복지센터 복지돌봄팀이 맡는다. 광명희망띵동사업단과 지역사회보장협의체, 통장 등 인적 안전망을 활용해 직접 가정을 방문하고 생활 실태를 확인한다.

위기 상황이 확인되면 기초생활보장제도, 긴급복지지원, 민간자원 등을 즉시 연계해 맞춤형 지원을 제공할 계획이다.

수차례 방문에도 연락이 닿지 않는 가구에는 광명우체국과 협업한 '복지등기 우편서비스'를 활용한다.

집배원이 등기우편을 전달하는 과정에서 주거 환경과 위기 징후를 확인해 지자체에 공유하고, 복지 정보가 담긴 우편을 배달해 복지 정보를 몰라 지원에서 누락되는 사례를 줄인다.

이후에도 연락이 닿지 않는 가구는 상시 관리 대상자로 등록해 지속적으로 살필 방침이다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "복지 사각지대는 도움이 필요한 순간에 먼저 살피고 연결할 때 줄일 수 있다"며 "위기가구를 세심하게 확인해 필요한 지원이 제때 닿을 수 있도록 촘촘한 복지안전망을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
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