[MLS] '메시 절친' 마스체라노, 인터 마이애미 사령탑 개인 사유로 사임

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 리오넬 메시와 오랜 시간 함께했던 하비에르 마스체라노 감독이 인터 마이애미 지휘봉을 내려놓았다.

미국 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미는 15일(한국시간) "마스체라노 감독이 개인적인 사유로 사임을 결정했다. 스포츠 디렉터 기예르모 오요스가 임시 감독을 맡는다"고 공식 발표했다.

[플로리다 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 인터 마이애미 마스체라노 감독이 지난 4일 플로리다 마이애미 Nu 스타디움에서 열린 MLS 오스틴FC과의 경기 중 선수들에게 지시하고 있다.

2024년 11월부터 팀을 맡은 마스체라노 감독은 약 1년 5개월 만에 자진 사퇴하게 됐다. 부임 첫 시즌 인터 마이애미를 MLS 동부 콘퍼런스 정상에 올려놓은 데 이어 챔피언결정전 MLS 컵에서도 밴쿠버를 3-1로 꺾고 우승을 차지했다.

특히 메시와의 인연이 눈길을 끌었다. 마스체라노는 아르헨티나 대표팀과 FC 바르셀로나에서 메시와 오랜 시간 동료로 함께하며 두터운 신뢰를 쌓았고, 인터 마이애미에서는 감독과 선수로 다시 만나 우승까지 합작했다.

하지만 올 시즌 흐름은 다소 주춤했다. 인터 마이애미는 리그 7경기에서 3승 1무 3패를 기록했고, 북중미 챔피언스컵에서는 16강 탈락에 그쳤다.

마스체라노 감독은 "개인적인 사유로 물러나게 됐다"며 "구단과 모든 구성원에게 감사하며, 첫 우승의 기억을 간직하겠다"고 밝혔다.

임시 사령탑을 맡는 오요스 감독은 바르셀로나 유소년팀 시절 메시를 지도했던 인물이다. 메시는 과거 오요스를 두고 "나의 축구 아버지"라고 표현할 만큼 깊은 신뢰를 보여온 바 있다.

football1229@newspim.com